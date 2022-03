“Bando de ignorantes”: Influenciadora se irrita e critica pessoas na rua

Ver pessoas tirando fotos ou selfies na rua se tornou algo comum no dia a dia, mas ainda há quem ria ao ver as pessoas fazendo isso. Foi o que aconteceu com uma influenciadora de moda, que se vingou tornando a situação pública em sua rede social.

Vanessa Ferraiolo estava passando férias em Lisboa, em Portugal, quando decidiu tirar algumas fotos em uma bela paisagem da cidade.

A situação não era nada estranha para ela, que costuma compartilhar com seus mais de 50 mil seguidores no TikTok e 33 mil no Instagram imagens dos lugares que visita e das roupas que está vestindo, mas desta vez foi diferente. Veja o vídeo.

@vanessaferraiolo Just continued to do my thangggg 🤷🏼‍♀️ contentcreator influencer ingnorant influencersinthewild ♬ original sound - Vanessa Ferraiolo

“Você pode imaginar tentar tirar uma foto e ter uma família inteira rindo de você. É tão difícil deixar alguém sozinho e não ser ignorante”, escreveu Vanessa ao lado de um vídeo em que várias pessoas podem ser ouvidas rindo e tirando sarro dela, enquanto se prepara para tirar a foto.

No vídeo a influenciadora apenas sorri nervosa e balança a cabeça, mas aproveitou a publicação para criticar os zombadores. Segundo o jornal The Daily Star: “Sou turista, em uma cidade turística. Isso não deveria ser estranho, considerando que há pessoas tirando fotos e vídeos em todos os lugares”, disse Vanessa.

Lisboa é um dos destinos mais populares para turistas internacionais em Portugal, com mais de seis milhões de visitantes anuais antes da pandemia. Os habitantes da cidade estão acostumados a ver estrangeiros visitando seus pontos turísticos e tirando fotos.

Apesar da provocação, Vanessa confirmou que “continuou fazendo o seu trabalho” em Lisboa e tirou várias fotos.

Seus seguidores ficaram muito chateados com a situação e apoiaram a influenciadora. “Isso me enfurece. Por que as pessoas não podem cuidar da sua própria vida Você está ótima de qualquer maneira!”, comentou um seguidor, enquanto outros disseram que a situação “é embaraçosa para eles (aqueles que riram)”.