‘Apresentei meu filho para minha mãe sem minha esposa saber, ela está furiosa '

Um homem se viu em apuros depois que sua mãe decidiu visitar sua casa para conhecer o neto recém-nascido, mesmo depois de sua esposa deixar claro que ainda não estava pronta para receber visitas.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para desabafar com os demais usuários sobre sua situação.

Em sua postagem ele explica que sua esposa pediu especificamente para eles esperarem para convidar a mãe dele para conhecer o neto. A mulher queria estar na sala de parto com a nora e o filho, e, de forma relutante, concordou em não estar presente depois que a mulher disse não estar confortável com sua presença no local.

“Recentemente minha esposa deu à luz nosso filho. Ele é o primeiro bebê em minha família nos últimos anos e todos ficaram muito animados. Minha mãe queria assistir ao parto, mas minha esposa pediu para ela não ir”, conta.

“Nós tivemos algumas complicações no parto e minha esposa ficou exausta, e pediu para adiar a visita da minha mãe em algumas semanas. Fiquei magoado, mas vi como ela estava mal e não consegui dizer não”.

Ele decidiu agir sem a esposa saber e convidou a mãe

Apenas uma semana depois da família estar em casa, o homem perguntou novamente se a mãe poderia visitá-los e a esposa pediu a ele que esperasse.

No entanto, ao invés de ouvi-la, ele decidiu convidar a mãe de qualquer maneira. Ele esperou sua esposa sair para uma consulta médica e chamou sua mãe.

“Ontem minha esposa foi a uma consulta e eu fiquei encarregado de cuidar do meu filho. Tive a ideia de chamar minha mãe, que mora aqui perto. Ela veio e conheceu o neto. A felicidade que vi em seu rosto foi incrível e foi emocionante vê-la segurando o neto pela primeira vez”.

Porém, a esposa dele logo chegou em casa e ficou furiosa ao ver a sogra no local.

“Ela estava indo embora quando minha esposa chegou. Ela ficou brava muito rápido, não disse nada para minha mãe, mas eu vi em seus olhos”.

“Eu nunca a vi tão brava. Ela me disse que se nem mesmo a mãe dela foi convidada eu deveria entender que havia um motivo por trás disso. Eu pedi desculpas, mas ela ainda está com raiva de mim”.

Por parte dos comentaristas, a resposta foi unânime: ele deveria ter respeitado o tempo de sua esposa.

“Ela teria dito a você quando estava se sentindo pronta para apresentar o filho. Você continuou insistindo e ainda levou a sua mãe pelas costas”, escreveu um usuário.

“Você priorizou ser um bom filho ao invés de ser um bom pai e marido”, finalizou outro.