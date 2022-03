Vídeo mostra avião chinês em queda vertical; caiu 6 mil metros em 2 minutos

O vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que o avião da China Airlines caiu, no sul da China. De acordo com as imagens, a aeronave caiu de bico, verticalmente.

Equipes de busca já encontraram os destroços do avião, mas não houve sobreviventes do acidente. A maior parte do avião está completamente incinerada pela explosão e incêndio que ocorreu após o choque.

O que mais intriga os especialistas em acidentes aéreos é a misteriosa queda vertical da aeronave. O avião caiu 6 mil metros em cerca de dois minutos, uma trajetória incomum, já que mesmo sem combustível o avião planaria e perderia altitude aos poucos.

Veja imagens da queda:

mds esse avião q caiu na china é o mesmo boeing q aparece no documentário da netflix um sistema lá é ativado automaticamente e se o piloto n desativar ele puxa o bico do avião pra baixo eu to sem acreditar sériopic.twitter.com/vjx2N3H2jE — jess 🐧🧜‍♀️ (@jessicavalentim) March 21, 2022

Moradores da região disseram que ouviram um barulho forte da descida do avião e dois grandes estrondos. Até o momento, as autoridades chinesas não confirmaram se a caixa preta da aeronave já foi encontrada.

O presidente Chinês Xi Jinping determinou uma profunda investigação para determinar as causas do acidente o mais rápido possível.

ACIDENTE

O Boing 737 da China Eastern Airlines tinha partido de Kunming para Guangzhou com 132 passageiros a bordo, mas caiu na região de Guangxi, uma região montanhosa do sul do país. As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades chinesas não divulgaram as últimas conversas que o piloto teve com a torre.

Mas o site FlightRadar24, que monitora voos em todo o mundo, disse que o avião perdeu contato com as torres quando sobrevoava a cidade de Wuzhou, também no sul.

Imagens compartilhadas por diversos usuários nas redes sociais mostram o local onde foi registrada a queda do avião. Nos registros é possível ver uma grande coluna de fumaça subindo por entre as árvores e montanhas.