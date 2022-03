Saiba quem é o youtuber Klebim do ‘Estilo Dub’; preso por esquema ilegal de rifa de carrões

Nesta manhã de hoje (21), o youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, mais conhecido como Klebim, do canal Estilo Dub foi preso pela Polícia Civil em Brasília. O influenciador digital foi acusado de fazer parte de associação criminosa interestadual que envolve lavagem de dinheiro e jogos de azar.

O youtuber compartilha um perfil de ostentação e luxo nas redes sociais, sendo o tópico principal na tratativa de seus conteúdos na internet. O influenciador digital possui mais de 4 milhões de seguidores em suas redes, juntamente ao seu site ‘Estilo Dub’ (que está fora de ar).

Os carros de Kleber foram todos apreendidos em sua mansão de R$ 4 milhões de reais, em uma região nobre do Distrito Federal, localizada no Park Way.

Conteúdo nas redes sociais

Assuntos de artigos de luxo e ostentação, era um dos tópicos trabalhados por Kleber em suas redes. O influenciador focava nas transformações que realizava em seus veículos e, posteriormente, os rifados na internet. De acordo com o youtuber, ele já chegou a ter 20 carros de uma só vez.

Após Klebim Moraes ser detido, seus veículos foram apreendidos e um dos carros possuía cerca de R$ 60 mil reais investidos apenas no som. Com o nome de ‘Operação Huracán’, a polícia também apreendeu um Lamborghini Huracán e uma Ferrari 458 Spider, ambos avaliados em R$ 3 milhões.

O influenciador de 27 anos passou a ter visibilidade no Facebook e Instagram, além do YouTube e atingiu um patamar de ostentação com o conteúdo que produzia. Além dos itens luxuosos, Kleber também inspirava seu público falando sobre sonhos e conquistas.

Os valores das rifas eram destinados a empresas de fachada e utilizados para adquirir novos veículos, segundo a Polícia Civil. Somente em dois anos, os participantes do esquema teriam movimentado R$ 20 milhões.

A defesa de Kleber acredita que prisão do influenciador é arbitrária e vai ainda ser corrigida.