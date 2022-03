Mulher fica enfurecida ao descobrir que os vizinhos entram em seu jardim

Uma mulher ficou completamente irritada após descobrir que seus vizinhos estão invadindo seu quintal para recuperar seus brinquedos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o suporte dos usuários do Mumsnet para tentar achar uma solução para sua situação.

Em sua postagem ela conta que recentemente substituiu sua cerca por uma mais alta na tentativa de evitar que os vizinhos pulem a cerca para entrar em seu quintal quando ela não está em casa. No entanto, ela não tem certeza de que seus problemas foram resolvidos.

“Eu particularmente não gosto dos meus vizinhos. Eles têm filhos extremamente indisciplinados e, como um todo, são barulhentos e irritantes. Quando você mora em uma área residencial, isso incomoda”, explica.

“Algo que realmente me irrita é eles estarem invadindo minha propriedade. As crianças costumavam andar de bicicleta na minha garagem, agora eu tranco o portão. Eles também pulavam a cerca, aí a substituí por uma mais alta, mas ainda assim suspeito que eles continuam entrando no meu jardim”.

Ela está cansada dos vizinhos entrando em seu quintal

Segundo a mulher, que decidiu permanecer anônima, ela chegou a encontrar 4 bolas, das crianças vizinhas, jogadas em seu jardim.

“Eu sempre jogo de volta, mesmo que não seja no mesmo dia, mas eu as retorno. Só não faço isso no dia que as vejo se estou trabalhando ou se está chovendo”, explica.

“Raramente eles me pedem a bola de volta e confiam em mim para jogá-las. No entanto, se eles vêm pedir, eu as devolvo imediatamente”.

Ela então conta ter flagrado uma conversa dos vizinhos na qual as crianças pedem ao pai que “levante o painel da cerca” para eles buscarem as bolas. Para ela, essa atitude é extremamente invasiva e os demais usuários do fórum concordaram com a mulher.

“Use suportes de segurança na cerca, seja para prender os painéis ou para reforçar”, sugeriu um usuário.

“Pode ser uma boa ideia colocar outra cerca do seu lado, sem painéis removíveis. Sei que não é uma obrigação sua, mas isso os impediria de entrar em sua propriedade.