Mãe da noiva a deixa enlouquecida e querendo desistir do casamento

Uma noiva precisou tomar medidas extremas depois que sua mãe assumiu o planejamento de seu casamento. Para ela, a situação foi completamente insustentável quando a mãe decidiu mudar totalmente os rumos do que era esperado pelo casal para seu grande dia.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, uma mulher procurou o Reddit para desabafar sobre como o planejamento de seu casamento saiu dos trilhos.

Segundo ela, que publicou de forma anônima, o desejo do casal era contar apenas com 80 pessoas presentes na celebração, mas quando sua mãe se envolveu nos preparativos tudo desandou.

“Meu noivo me pediu em casamento em outubro de 2021. Fiquei emocionada e logo contei para meus pais que também se emocionaram. Eu sou filha única e minha mãe imediatamente, e de forma emocionada, começou a planejar tudo. Isso seria ótimo, mas acabou virando um pesadelo”, explica.

“Esperávamos ter de 60 a 80 pessoas no casamento, ela queria 140. Eu queria algo menor e único, ela queria algo tradicional. Eu queria um vestido estilo vintage, e ela me queria em um vestido de baile”, conta a mulher.

Com o tempo, as demandas de sua mãe foram se tornando mais incisivas, o que a tirou do sério e a fez considerar os planos de fugir com seu companheiro e se casar escondida.

Somente quando os dois estavam prestes a se casar, ela contou para seus pais a decisão.

Ela precisou fugir para se casar

Em seu relato, a mulher explica que, inicialmente, a mãe lidou bem com a decisão, mas depois de um tempo ela já estava novamente tentando planejar uma pequena cerimônia.

“Nós fugimos no dia 5 de março. Uma amiga minha, que também é fotógrafa, registrou tudo. Votos, troca de aliança e nossa primeira dança em uma bela e antiga estação de trem. Foi tudo o que queríamos”.

“Como era de se esperar, minha mãe não ficou feliz com a decisão, mas nos comprometemos em ter um jantar em família com todos os detalhes escolhidos por ela”, explica.

Apesar da situação com um desfecho feliz, ou quase feliz, a mulher relata que a mãe passou a evitá-la tendo pouco contato com ela depois de seu casamento.

“Eu estou bem com isso, meu estresse diminuiu. Nós estamos planejando uma recepção durante o verão para comemorar e estamos garantindo que ela não tenha qualquer informação até receber o convite 1 mês antes”, finalizou a mulher.