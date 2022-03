Ela não se preocupou em gastar muito dinheiro para se vingar do ex

Uma mulher mostrou que não existem limites quando o assunto é se vingar de um ex-namorado. Rapidamente ela compartilhou sua ideia na internet e viralizou.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Andrea Russett decidiu utilizar seu TikTok para compartilhar suas estratégias de vingança.

Passando por uma fase difícil após o término de um relacionamento, ela decidiu seguir a linha das pessoas que inundam suas redes sociais com fotos mostrando ao antigo parceiro que a vida segue bem. No entanto, está tática pode dar errado quando quando o ex decide utilizar a opção de bloqueio e eliminar vestígios do antigo relacionamento.

Após se ver nessa situação, Andrea, que tem 1,5 milhão de seguidores em seu Instagram, decidiu encontrar uma forma de contornar o bloqueio e garantir que seu ex recebesse suas fotos.

Para ter certeza de que suas fotos iriam aparecer no feed de seu ex-namorado, a influencer gastou cerca de 1000 dólares, aproximadamente R$5 mil, para promover suas publicações, garantindo que todos as recebessem.

Ela desenvolveu uma tática para garantir a vingança contra o ex

Ela então decidiu compartilhar seu plano pelo TikTok, detalhando como colocou sua teoria em prática: “A vez que eu paguei $1000 para ter uma selfie promovida no Instagram, com meu ex como público algo, de forma que ele não tinha como deixar de ver meu rosto constantemente”.

Rapidamente seus seguidores interagiram com a publicação, sendo que muitos decidiram elogiá-la pela sua atitude.

“Eu queria ter pensado nisso depois que terminei meu último relacionamento”, escreveu um dos seguidores. “Vou te admirar para sempre depois disso!”, escreveu outro.

Além dos elogios, ela recebeu diversos comentários de usuários que pretendem colocar a tática a prova. “Eu ainda estou aqui, lutando para pagar o aluguel do mês passado, mas com toda certeza eu faria isso.

Apesar de causar algum transtorno para seu ex, a ideia de Andrea provavelmente não deve ter durado por muito tempo, mas certamente cumpriu seu propósito.