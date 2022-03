Um cachorro de estimação foi abandonado em um abrigo de animais, nos Estados Unidos, porque a família cuidadora acreditava que ele era uma animal gay.

De acordo com uma reportagem do canal americano WCCB, um abrigo de animais no condado de Stanly, na Carolina do Norte, publicou um post no Facebook detalhando o caso chocante.

Com 5 anos de idade, o doce Fezco foi abandonado por seus tutores depois que ele foi encontrado ‘cruzando’ com outro cachorro macho.

O abrigo pediu às organizações de animais locais que intensifiquem e promovam a história do animal até que ele encontre um lar definitivo.

Na postagem viral, Fezco é descrito como um cão que adora estar perto de pessoas e pesa cerca de 50 quilos.

Donos abandonam cachorro ao acreditarem que ele era gay

Como detalhado pela página, no entanto, especialistas dizem que os cães exibem esse comportamento quando querem afirmar o domínio, sendo algo normal.

A notícia do abandono se tornou viral nas redes sociais quando protetores dos animais se reuniram para mostrar o caso revoltante de Fezco.

Ainda de acordo com as informações, muitos usuários definiram o comportamento dos ex-donos como “vergonhoso” e “ridículo”. Confira vídeo:

Com informações do canal americano WCCB