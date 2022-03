Diretor de hospital ucraniano orienta médicos a castrar soldados russos

O proprietário e diretor de um hospital de guerra, Gennadiy Druzenko, orientou seus médicos para castrar soldados russos capturados. Além da orientação, ele afirmou que os soldados são considerados “insetos”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem fez a polêmica declaração durante uma entrevista ao canal Ucrânia-24, falando sobre prisioneiros de guerra russos.

“Sempre fui um grande humanista e reafirmava que se um homem é ferido, ele deixar de ser um inimigo e se torna um paciente”.

“Mas agora, diante dos últimos acontecimentos, dei ordens estritas para castrar todos os homens russos capturados. Eles são insetos, não pessoas”, afirma o diretor.

O hospital móvel administrado por Druzenko possui aproximadamente 500 médicos desde o início de suas atividades, em 2014.

O diretor, que é advogado de formação, foi responsável por montar o primeiro Hospital Voluntário Móvel do país e enviar médicos e enfermeiros civis para as zonas de conflito.

Ele condena completamente os ataques russos ao país

Em sua declaração, Druzenko reafirmou sua postura dura diante do atendimento aos soldados russos, fazendo com que ele possa entrar para a lista de mais procurados do Kremlin.

“Acredite que todos os médicos salvam seus pacientes, mas os russos morrerão aqui. Aqueles que vierem se lembrarão de seu pesadelo em solo ucraniano assim como os alemães se lembram de Stalingrado”, afirma.

Diante dos comentários do administrador, o Comitê de Investigação da Rússia abriu um processo criminal que garante que em caso de captura, o homem será julgado sob as leis russas.

“O chefe do projeto Hospital Móvel Ucraniano, Gennady Druzenko, pediu violência contra soldados russos capturados ao vivo em uma transmissão na televisão. Ele deu abertamente a instrução aos médicos dos hospitais móveis”, afirma Alexander Bastrykin, chefe do comitê.

Com isso, Druzenko deverá ser colocado na lista internacional de procurados da Rússia.