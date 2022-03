Chá revelação diferenciado: sexo do bebê é revelado com performance e termina em dançarino usando cueca rosa

O famoso chá revelação de uma criança, usualmente, envolve as cores rosa e azul, que revela o sexo do bebê. Dos mais comuns, o resultado se encontra ao partir o bolo, ao soltar fumaça, estourar confetes, entre outros mais usuais. Mesmo não sendo uma regra, o rosa e azul quase sempre estão lá. Mas e se desta vez a revelação fosse um pouco mais ousada? É exatamente o que aconteceu em Laranjal do Jari, no Amapá.

De acordo com o Correio Braziliense, o dançarino Mateus Batista, de 21 anos de idade, resolveu fazer uma coreografia para revelar o sexo do bebê de sua amiga. Mateus contou com a ajuda de seus amigos para organizar a atração diferenciada. “No dia que anunciaram que iriam fazer o baby chá, eu pensei em fazer a dança. Não sabia de qual maneira, mas a ideia veio de cara.”, disse ele.

O dançarino revelou que a coreografia pensada para o chá não foi como ocorreu no vídeo. O intuito seria usar uma calça rasgada que mostraria a cor rosa da cueca, revelando ser uma menina. No vídeo postado na internet, Mateus tirou toda a calça, ficando somente com a peça íntima. “O mais engraçado é que a coreografia pensada não é essa do vídeo”, contou.

Assista o vídeo:

A viralização do vídeo nas redes sociais

Mateus contou que ficou sem entender a proporção do vídeo porque ninguém imagina a possibilidade de um registro como esse se tornar viral.

A mãe da criança disse ter ficado surpresa com a circulação. “Eu nem esperava que a gente pudesse ganhar uma proporção tão grande. Depois de uns dois dias cresceu muito, várias páginas publicaram, amigos me mandaram mensagem e a gente começou a ficar besta. Não sabíamos que era possível ganhar essa proporção, estamos muito felizes”, falou.

O vídeo inicialmente viralizou no Instagram. Após o sucesso, espalhou-se por outras redes sociais.