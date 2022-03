Viciado em tatuagens, britânico coleciona mais de 150 desenhos feitos em 6 anos

Sammy Farrow, um jovem britânico de Essex, começou a se interessar por tatuagens quando era adolescente e agora, aos 24 anos, já coleciona mais de 150 tatuagens espalhadas pelo corpo e rosto.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o rapaz possui 127 tatuagens no corpo e 23 desenhos no rosto.

O jovem, que é modelo e vendedor em uma loja de roupas, afirmou ter se interessado por tatuagens depois do seu aniversário de 18 anos, quando começou a se tatuar.

Em pouco tempo, ele chocou seus pais ao aparecer com desenhos espalhados pelo corpo e pelo rosto. “Com toda certeza foi um choque para eles. Eu não deixei meu pai ver até que eu tivesse umas 4 ou 5 tatuagens no rosto”, conta.

Para Sammy, apesar de ter olhares desconfiados direcionados a ele na rua, as tatuagens o ajudaram a se tornar mais confiante e seguro de si mesmo.

Com isso, ele constantemente compartilha imagens mostrando seu antes e depois nas redes sociais.

“O velho Sammy ficaria orgulhoso de seu novo visual”

Segundo Sammy, as tatuagens o ajudaram a superar uma série de inseguranças. “Quando vejo fotos minhas sem as tatuagens no rosto eu só consigo ver um menino que não era ele mesmo, alguém tímido, nervoso e escondido”.

A reação parece ser compartilhada por seus amigos, que afirmaram que a imagem dele sem as tatuagens “não parece certa”.

A primeira tatuagem feita por ele no rosto foi aos 21 anos de idade, e sua maior preocupação era a reação de seus pais. No entanto, ele afirma que os pais se tornaram mais receptivos com o tempo e começaram a enxergá-lo além do estereótipo do “garoto tatuado”.

Ao contrário da maioria das tatuagens realizadas no rosto, Sammy opta por palavras de gentileza e amor, tentando traduzir nos desenhos sua essência “suave”.

Para ele, a parte mais irritante de ser tatuado é o julgamento alheio dentro, e fora, da internet.

“É a coisa mais irritante, não da pra deixar isso te incomodar. Uma tatuagem não muda uma pessoa, você pode ter desenhos pelo corpo e continuar sendo o mesmo. Ter uma tatuagem não te torna instantaneamente uma pessoa ruim”.