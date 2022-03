Tatuagem de ‘lobo deformado’ causa indignação na internet; veja o desenho

Um tatuador foi duramente criticado pelo resultado de uma de suas recentes tatuagens. Após imagens do desenho serem compartilhadas no Reddit, diversos usuários ficaram indignados e afirmaram que o artista responsável pela tatuagem deveria ser preso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, as imagens foram compartilhadas em um tópico do Reddit e causaram uma série de críticas uma vez que a imagem está completamente deformada.

Tatuagem causa comoção no Reddit (Reprodução / Reddit)

Em uma composição realizada próximo ao ombro de um homem, é possível ver um grande desenho de um lobo que visivelmente possui uma expressão deformada fazendo com que seja possível até mesmo confundir o desenho com um urso ou outro animal.

Logo abaixo da imagem do ‘lobo’, é possível visualizar o desenho de um veado que tem o rosto completamente distorcido, ficando até difícil de enxergar as definições do contorno. Claramente, os desenhos se distanciam, e muito, das imagens reais destes dois animais.

O tatuador foi duramente criticado

Diante da imagem publicada no tópico, os usuários do Reddit iniciaram uma discussão para tentar entender qual parte da tatuagem era mais preocupante.

Apesar de diversas discussões, um ponto em comum foi definido por todos: o homem provavelmente deve ter se arrependido de ter feito essa tatuagem.

Segundo o usuário responsável por compartilhar a imagem, “Quem fez essa tatuagem merece ir para prisão”, afirma na legenda.

Rapidamente outros usuários começaram a comentar e a interagir na publicação, com todos concordando que o desenho não está em suas melhores formas.

“Não consigo parar de rir quando olho para o rosto do cervo”, comentou um usuário ao que outro acrescentou: “Ele está usando uma máscara do Zorro?”.

Um terceiro mostrou uma opinião diferente: “Ele deve, definitivamente, ter visto alguma coisa muito errada”.

Enfático, outro usuário complementou que o medo de ter um desenho como este para sempre em sua pele é o que o faz não querer ter uma tatuagem.