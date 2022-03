Mulher faz imagem de assassino apontando arma pouco antes de ser morta na frente do filho

Em um caso chocante, uma mulher fez uma imagem do seu assassino apontando a arma do crime pouco antes de ser morta na frente do filho no México.

Como detalhado pelo site Processo MX, Ana Paula Ruiz, de 41 anos, abordou um homem que havia acabado de roubar a moto do filho dela.

Eram por volta das 23h00 (hora local) quando Miguel Alejandro, como todas as noites, chegou ao hotel onde a mãe trabalhava como recepcionista.

Logo depois, os dois correram onde viram uma pessoa correndo e empurrando a motocicleta (que estava estacionada). Eles o alcançaram, é o cúmplice apontou a arma de fogo.

A mulher confrontou e exigiu que entregassem a motocicleta do filho. Ao ver a arma, ela imediatamente pegou o celular para tirar uma foto do agressor, que naquele momento puxou o gatilho.

Paula Ruiz caiu ferida por um tiro, o assassino e seu cúmplice fugiram imediatamente do local do crime e deixaram a motocicleta abandonada.

As forças policiais demoraram a chegar, segundo testemunhas. Uma ambulância levou a mulher gravemente ferida no peito pelo impacto da bala, mas acabou morrendo no hospital.

Segundo o site, a Procuradoria-Geral da República (FGE) disse que abriu investigação para identificar os responsáveis pelos crimes de roubo com violência e homicídio.

Ainda de acordo com as informações, Paula Ruiz, que era mãe solteira, deixou quatro filhos. Seu crime chocou os cidadãos da pequena cidade ‘San Cristóbal de Las Casas¡.