Mulher escolhe o nome do filho, mas não se atenta ao significado

Uma mulher procurou o Reddit para desabafar com os outros usuários e pedir uma orientação a eles sobre como lidar com sua amiga. Segundo ela, a mulher escolheu o nome do filho, mas não se atentou ao significado oculto.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o nome escolhido pela mulher pode gerar uma série de desconfortos para a criança.

Em sua publicação no Reddit, de forma anônima, uma mulher relata que sua amiga e ela estão grávidas ao mesmo tempo, mas que apesar de serem amigas, tem ideias diferentes sobre a maternidade.

Por este motivo, sempre que precisa falar sobre esse assunto com a amiga, ela acaba sendo extremamente cuidadosa por medo de gerar atritos entre as duas.

“Temos ideias muito diferentes obre parto e criação, o que é bom por um lado. Ao mesmo tempo, ela acaba zombando de todas as minhas escolhas que são diferentes das suas”, explica.

“Se estou lendo sobre maternidade, sou uma ‘mãe nerd’, se quero amamentar, sou uma ‘mãe hippie’... e por aí vai”.

Ela tentou avisar a amiga sobre o significado real do nome escolhido

Apesar das diferenças, elas continuam mantendo um relacionamento amigável e trocando experiências sobre a maternidade.

Recentemente, a mulher recebeu uma mensagem de sua amiga revelando o nome que ela pretende dar ao filho. “Ela quer nomeá-lo de Mackoneum (Mecônio)”.

“Não, eu não estou brincando. Ela disse que ouviu um médico falar sobre os primeiros momentos do bebê e gostou do som disso. Mecônio é o primeiro cocô do bebê”.

Para evitar ser portadora de más notícias para a amiga, ela decidiu pedir a ela que pesquisasse o nome no google para ela descobrir se “tinha algum significado legal”.

“Ela disse que não ia pesquisar porque isso sempre acaba arruinando o nome escolhido uma vez que nem todo mundo gosta de todos os nomes”, explica.

“Eu espero que alguém conte para ela. Não sinto que é o meu papel dizer isso e que eu estaria ultrapassando os limites ao dizer que ela quer dar ao filho o nome do primeiro cocô dos bebês”.

Ela então questionou os usuários do Reddit sobre como lidar com a situação e se surpreendeu quando a maioria a orientou a dizer a verdade a amiga.

“Espero que você fale pelo bem da criança. Sua amiga que se dane, mas a criança não deve sofrer com isso”, afirmou um usuário.