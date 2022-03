Caso Madeleine McCann: Investigação está na reta final e principal suspeito pode não ser acusado

O mistério sobre o a menina Madeleine McCann – que desapareceu na Praia da Luz, em Portugal, em 2007 – ganhou novos rumos com a identificação de um suspeito. No entanto, tabloides afirmam que a investigação pode chegar ao fim sem um culpado.

De acordo com o The Sun, a investigação sobre o desaparecimento de Madeleine McCann pode terminar no final deste ano, quando financiamento para o inquérito da “Operação Grange” – lançado quatro anos depois que ela desapareceu – chega ao fim.

Ao mesmo tempo, os principais policiais sentem que não há provas suficientes para abrir um processo contra o pedófilo e estuprador alemão Christian B, que se tornou o principal suspeito pelo desaparecimento da criança.

Ontem à noite, Mick Neville, um dos detetives chefes da investigação disse ao The Sun que “ainda existem excelentes linhas de investigação”, justificando que ainda há pistas a serem seguidas, como imagens de mídia social e qualquer filmagem de CCTV da época.

Christian B, de 45 anos, foi identificado como suspeito 2020. Ele cumpre uma pena de sete anos de prisão na Alemanha por estuprar uma mulher de 72 anos em na Praia da Luz, em Portugal, próximo ao local do desaparecimento de Madeleine.

A investigação sobre ele está sendo liderada por autoridades alemãs e portuguesas. Nos últimos anos, a equipe da “Operação Grange” foi reduzida de 40 policiais para apenas quatro detetives trabalhando com o inspetor Mark Cranwell.

O The sun aponta que os pais da menina, Gerry e Kate, prometeram continuar procurando, pois ainda não perderam a esperança.

Reprodução ANDREW WINNING REUTERS

“A pandemia de Covid tornou este ano ainda mais difícil por muitas razões, mas felizmente a investigação para encontrar Madeleine e seu sequestrador continuou. Ficamos na esperança, por menor que seja, de voltarmos a ver Madeleine. Como dissemos repetidamente, precisamos saber o que aconteceu com nossa adorável filha, não importa o quê. Estamos muito gratos à polícia por seus esforços contínuos”, comunicaram os pais no ano passado.

Atualmente, Madeleine teria quase 19 anos.