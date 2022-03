Avião com 132 pessoas cai em região montanhosa na China

Um avião com 132 passageiros caiu na região de Guangxi, China. A aeronave, um Boing 737 da China Eastern Airlines, seguia de Kunming para Guangzhou quando se acidentou na região montanhosa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ao menos 132 pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente, sendo ao menos 123 passageiros e 9 tripulantes.

Segundo informações divulgadas pela televisão estatal chinesa, o voo saiu de Kunming com destino a Guangzhou, se acidentando nas montanhas de Guangxi. No momento não se sabe o número exato de vítimas, mas as equipes de resgate estão atuando na região.

Um comunicado divulgado pelo Departamento de Gerenciamento de Emergências de Guangxi confirmou a queda do avião: “Um avião de passageiros da China Eastern Airlines, transportando 132 pessoas, caiu na região de Teng, em Wuzhou, Guangxi”.

“A queda causou um incêndio nas montanhas. Atualmente as equipes de resgate estão no local, mas o número de vítimas é desconhecido”.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o local do acidente

Imagens compartilhadas por diversos usuários nas redes sociais mostram o local onde foi registrada a queda do avião. Nos registros é possível ver uma grande coluna de fumaça subindo por entre as árvores e montanhas.

A #China Eastern flight, carrying 133 people onboard, crashed on Monday in the Guangxi Zhuang Autonomous Region, according to emergency officials.#China pic.twitter.com/eTGYtUYYeU — Nirdosh Srivastava( Associate producer Newj) (@NirdoshSrivast4) March 21, 2022

Além de imagens do incêndio causado pela queda, registros de possíveis pedaços da aeronave e do possível momento da queda do avião foram compartilhados por usuários, mas a veracidade das imagens ainda não foi confirmada.

Por meio de um tweet, a Aviation Safety Network informou estar acompanhando a situação: “Estamos seguindo diversos relatórios não confirmados sobre um possível acidente envolvendo o voo MU5735 da China Eastern Airlines, um Boeing 737, que fazia a rota de Kunming para Guangzhou”.

Em virtude do grave acidente, a China Eastern Airlines alterou as cores de seu site para preto e branco em respeito às pessoas a bordo da aeronave.

Dados sobre o avião apontam que ele tinha seis anos de voo e sofreu uma queda repentina, não dando qualquer possibilidade de reação à tripulação. O rastreamento do voo parou por volta das 14h22 (horário local), conforme informações do FlightRadar24.