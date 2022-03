Quase todos nós já fomos rejeitados de um emprego pelo menos uma vez, mas na maioria dos casos, a rejeição vem na forma de um e-mail cuidadoso - ou às vezes nenhum contato.

No entanto, um jovem revelou no TikTok que descobriu que não foi aceito para um emprego em uma cafeteria de uma maneira particularmente inusitada depois que ele foi acidentalmente incluído em um e-mail do RH discutindo sua contratação.

Alexander Richard se candidatou ao emprego mais de uma vez, mas na primeira tentativa não teve notícias da empresa depois que perguntou quando seria sua entrevista, como detalhado pelo site Daily Mirror.

Quando ele se candidatou novamente algumas semanas atrás, ele recebeu um e-mail da unidade e achou que seria uma boa notícia – até perceber que as mensagens eram na verdade entre os gerentes que estavam discutindo por que não o considerariam para o cargo.

Em um vídeo que mostrava o e-mail que ele recebeu, Alexander - que posta sob o nome de usuário @noveltygay - detalhou como ficou sabendo e a história se tornou viral.

O estudante de 19 anos também anexou uma captura de tela do e-mail, na qual uma pessoa escreveu: “Tentei entrevistar esse cara antes e ele nunca apareceu”.

Homem descobre da pior maneira possível que foi rejeitado em emprego: arrasado

E outro respondeu ao e-mail, dizendo: “Bem, isso é interessante. OK, então vamos rejeitá-lo”.

No entanto, Alexander afirmou que nunca recebeu uma hora ou data para sua entrevista na última vez que se candidatou ao emprego.

Ainda de acordo com as informações, os usuários do TikTok também queriam saber se Alexander havia respondido aos e-mails, o que ele revelou que sim - e a empresa decidiu ignorá-lo.

Com informações do site Daily Mirror