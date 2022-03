Bêbada, mulher pede Uber para ir lutar na Ucrânia

Leoni Fildes, uma mãe de 34 anos, ficou extremamente chocada ao receber um telefone de seu banco a avisando de que o Uber tentou receber um pagamento de 4.578 libras, aproximadamente R$30 mil, em seu cartão. Ela descobriu que a cobrança era referente a solicitação de uma corrida de Manchester para a Ucrânia.

Conforme a publicação feita pelo Metro UK, Leoni conta que comemorava o aniversário de uma amiga quando o assunto sobre a guerra da Ucrânia surgiu.

Depois de “alguns gins duplos” e vários “shots de Sambuca”, ela tomou a decisão de chamar um Uber para levá-la até a Ucrânia onde faria o possível para ajudar.

A mulher, que é de Worsley, em Manchester, sequer se recorda de ter chamado o Uber nesta situação. “No dia seguinte eu não me lembrava disso. Fiquei tipo ‘Oh meu Deus’. Acordei com um banco me ligando para me informar sobre os pedidos de cobrança e dizer que provavelmente o cartão tinha sido clonado”.

Ela é grata por não ter limite no cartão

Segundo o relato de Leoni, o Uber tentou efetuar a cobrança por nove vezes. “Tive um pequeno flashback quando o banco ligou e eu disse: ‘acho que fui eu mesma, desculpe’. Normalmente o Uber aceita a viagem com antecedência, mas eles a interromperam a tempo, tive sorte”.

Para ela, não ter dinheiro suficiente em sua conta foi uma sorte. “Eu saí com alguns amigos e começamos a conversar sobre a guerra. Meu namorado é militar e estávamos conversando se ele tinha o dever de ir. Eu então disse que se ele fosse, iria com ele”.

“Quando estávamos tentando chamar um Uber para casa nós pensamos: ‘vamos pegar um Uber e ir ajudá-los?’. Eu realmente não sei o que faria se o Uber aceitasse a corrida. Acho que eu não teria entrado, mas nunca se sabe o que podemos fazer depois de algumas bebidas.