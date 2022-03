Mãe cancela festa de aniversário da filha e a faz ligar para os colegas explicando o motivo

Uma mãe foi duramente criticada por sua postura diante de uma fala de sua filha. Ao perceber um comentário rude feito pela criança, ela imediatamente cancelou a festa de aniversário da menina e a fez entrar em contato com todos os convidados explicando sobre a punição.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher buscou a opinião dos usuários do Reddit para entender se foi, ou não, exagerada ao punir a filha.

De forma anônima ela explicou que a filha tem um grau de autismo e foi diagnosticada com TDAH, por este motivo fazer amizades não é das tarefas mais simples. Esta seria a primeira festa de aniversário da menina contando com a presença de outras crianças além das de sua família.

Infelizmente, a melhor amiga de Abby, Taylor, não poderia participar da festa pois iria passar o final de semana com a família.

“No dia anterior à festa, eu deixei minha filha usar meu telefone para convidar seus colegas e informar o horário e local da festa. Foi então que a ouvi dizer para outra menina que Taylor não estaria presente por ser manca”.

Ao ouvir a conversa, a mãe exigiu explicações da filha. “Ela tentou dizer que não estava falando sério, mas achei maldoso ela chamar sua única amiga de manca e senti que era um comportamento horrível”.

Como forma de punição, a mãe fez a filha ligar para seus colegas e informar a eles que a festa foi cancelada porque ela estava sendo punida por fazer comentários grosseiros sobre sua amiga.

“Ela ficou envergonhada e chorou muito, acho que ela aprendeu a lição”, mas a opinião da mãe começou a mudar quando receberam Taylor em sua casa.

Outros pais acharam a punição exagerada

Segundo a mãe, a situação ficou complicada quando elas receberam a visita de Taylor e sua mãe. “A mãe de Taylor falou que achava a punição de Abby muito dura. Ela ficou sugerindo de forma discreta que minha filha não merecia ser punida, e eu retruquei dizendo que ela e todos os outros sabiam ser pais melhores que eu”.

Ela então questionou os demais usuários da plataforma sobre sua atitude e pediu opiniões sobre realmente ter sido muito dura com a filha. Eles foram rápidos em dizer que ela acabou humilhando a menina.

“Você humilhou sua filha, arruinou sua experiência de ser vista por todos pela primeira vez e provavelmente acabou com a confiança dela”, escreveu um usuário.

“Por favor, olhe as coisas de fora do seu ponto de vista. Você foi tão cruel que até outros pais saíram em defesa de sua filha”, comentou outro.

Diante dos comentários, a mãe retornou para contar o desfecho da história. “Estava errada e estou enojada comigo mesma”.

“Conversei com Abby e pedi desculpas pelas minhas ações, afirmei que ela é uma boa criança e uma grande amiga para Taylor”.

“Ela começou a chorar e me disse que estava magoada porque a outra criança havia perguntado a ela sobre Taylor uma vez que algumas disseram que só iriam à festa se ela estivesse lá. Abby se sentiu culpada e magoada achando que as crianças gostavam da amiga dela e não dela. Não considerei isso e agora estou com o coração partido”, explica.

Por conta de sua reação, a mãe informou que irá participar de sessões de terapia em família além de ter dado à filha a opção de escolher uma nova forma de comemorar seu aniversário, mesmo de forma atrasada.

“Obrigada a todos que defenderam, minha filha quando eu falhei com ela”, finalizou a mãe.