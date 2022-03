Imagens fortes: em caso chocante, adolescente cai de cama e fica com foice cravada na cabeça

Em um caso chocante, um adolescente indiano caiu da cama e ficou com uma foice cravada na cabeça recentemente.

Bhuppu Sen, de 16 anos, estava dormindo no meio da noite quando rolou e caiu direto em cima da lâmina de metal curvada, como detalhado pelo site britânico Daily Star.

A foice, que é usada para a colheita, foi deixada de qualquer forma no chão do quarto, e o adolescente teria se esquecido da situação.

Incrivelmente, não houve sangramento durante a grave situação, apesar da ferramenta perfurar 4 cm em seu crânio, como informado pelo boletim médico.

Ele foi levado para o hospital local, onde os médicos realizaram uma tomografia computadorizada antes de levá-lo para a cirurgia.

Segundo o site, uma operação de três horas realizada por uma equipe de médicos levou à remoção bem-sucedida da foice.

O Dr. Kuldeep Singh, neurocirurgião que liderou a complicada operação, disse que ficou impressionando que a vítima não acabou paralisado ou morreu no incidente horrível.

Ainda de acordo com as informações, o adolescente Bhuppu Sen está em recuperação em casa, com cuidado familiar, sem grandes danos.

