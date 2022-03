Homem exige que o filho receba seu nome, mas não pretende ajudar a criá-lo

Uma mulher se viu envolvida em uma intensa discussão com o ex-namorado depois que ele exigiu que o filho recebesse seu nome mesmo sem ter qualquer intenção de participar da vida da criança.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história por meio de uma postagem anônima no Reddit.

Em seu relato, ela explica que deu à luz seu filho Jacob há apenas uma semana. Ela conta que não teve o apoio do ex-namorado durante parte da gravidez e do trabalho de parto, uma vez que descobriu ter sido traída diversas vezes durante o relacionamento do casal.

A mãe do bebê relata que já havia chegado a um acordo formal com o ex-companheiro onde foi determinado que ela teria a guarda unilateral da criança, além de que o homem estaria judicialmente proibido de entrar na sala de parto durante o nascimento do filho.

“Eu dei à luz meu filho Jacob apenas 6 dias atrás. Ele é um bebê maravilhoso e ilumina todos os lugares por onde passa. O pai dele, Chris, não está sendo parte da gravidez ou da vida do filho desde que descobri que ele me traiu oito vezes enquanto eu estava grávida”, conta.

“Nós teríamos a guarda compartilhada de nosso filho, mas então descobri sobre sua infidelidade e não me importo mais com sua presença em nossas vidas. Ele já transferiu para mim os direitos legais sobre meu filho, mas ainda vai pagar a pensão alimentícia estipulada judicialmente”.

Ele ficou enfurecido ao descobrir o nome do bebê

Segundo relato da mãe, o homem não se interessou pelo bebê desde o princípio da gravidez, alegando ter sido traído e, por tanto, não ser o pai biológico da criança. “Há um mês ele cortou qualquer tipo de contato comigo”.

No momento do parto, a mulher foi acompanhada por sua mãe e irmã, e juntas decidiram o nome do bebê no momento do nascimento.

“O nomeamos Jacob, em homenagem ao meu avô, e demos a ele somente meu sobrenome porque nunca me casei com meu ex-companheiro”, relata a mãe.

No entanto, a decisão da mulher provocou a ira do homem, que ficou extremamente irritado após saber que o bebê não recebeu seu nome ou sobrenome.

“Fiz uma publicação no Facebook dando as boas-vindas a Jacob, algumas horas depois recebi mensagens e diversas ligações do meu ex fazendo diversas ofensas a mim por não ter discutido o nome do bebê com ele”.

“Ele disse que queria dar ao filho o seu próprio nome (ele tem o mesmo nome do pai), e ficou lívido por eu dar a Jacob somente meu sobrenome em vez do dele. Ele disse que sua ‘linhagem estava morrendo’ por conta disso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente certa em sua postura e, uma vez que o homem decidiu não estar presente na vida do filho, não tem o direito de decidir o nome da criança.

“Ele perdeu o direito de fazer parte da escolha do nome quando não acreditou que o filho era dele. Por qual motivo ele iria querer dar seu nome ao bebê se não acreditasse que era seu filho biológico?”, comentou um usuário.