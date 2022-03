Empresa corta o fornecimento de água potável aos funcionários

Uma empresa está sendo duramente criticada após cortar um dos “benefícios” de seus funcionários: o acesso à água potável.

Segundo a publicação realizada pelo The Mirror, a empresa, que não foi identificada, informou aos funcionários que o fornecimento de água potável seria interrompido uma vez que eles “abusaram do privilégio”.

O caso, que provocou revolta e um intenso debate no Reddit, aconteceu nos Estados Unidos e foi compartilhado em um tópico do Reddit pelo namorado de uma funcionária do local.

Em sua publicação, ele compartilhou a imagem de uma placa colocada na área de descanso da empresa. Por meio dela, os funcionários foram informados pela administração que não teriam mais acesso à água uma vez que “fizeram mau uso” do benefício fornecido.

“Não poderemos mais fornecer água para a equipe a partir de segunda-feira, dia 21 de março. Houve abuso de privilégio. Obrigado, gerência”.

A decisão da empresa causou revolta

Segundo o autor da publicação, os gerentes estavam oferecendo garrafas de água potável aos funcionários, mas não registravam a entrega das garrafas em suas planilhas o que causou problemas com a chefia.

“Aparentemente, os gerentes estavam fornecendo garrafas de água potável para os funcionários, mas não estavam controlando o estoque, então depois que eles “perderam” algumas garrafas, os gerentes se viram em uma situação problemática”, explica.

“Basicamente, a falta de controle deles detonou o estoque e agora os funcionários têm que pagar por isso”, conta o homem.

Ele ainda informa que o local possui um bebedouro de livre acesso aos funcionários, porém afirma que as condições da água são impróprias para consumo devido a falta de manutenção e a temperatura elevada da água no local.

“Eles tem um bebedouro que tecnicamente fornece água potável, mas na temperatura morna para quente”, finaliza.

Dentre os comentários, diversas pessoas foram enfáticas: o acesso à água potável é um direito e não um privilégio.

“Tenho certeza que isso é contra algumas leis trabalhistas e também uma violação das necessidades humanas. A água é uma da quatro coisas necessárias para a sobrevivência”, escreveu um usuário.