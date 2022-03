Casal faz uma revelação de gênero extravagante com temática de Harry Potter

Uma revelação de gênero extravagante chamou a atenção da internet nos últimos dias. Com referências claras aos filmes e livros de Harry Potter, o casal Angel Garcia e Zaide Lozano revelaram que esperam uma menina.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Angel Garcia, uma estrela do WWE, e sua esposa, a apresentadora Zaide Lozano, decidiram fazer a revelação de gênero de seu bebê de forma extravagante e repleta de referências.

Com um show de luzes, projeção e fogos de artifício o casal contou com a presença de elementos da saga Harry Potter para fazer o anúncio.

O momento foi compartilhado no TikTok por outra estrela do WWE, Kayden Carter. Em quase três minutos de filmagem, é possível se impressionar com a quantidade de projeções feitas na frente da casa do lutador.

Referências a Harry Potter marcaram a revelação

Enquanto luzes imitando feitiços eram projetadas na frente da casa do casal, é possível ouvir o momento em que a voz de Dumbledore fala o nome das casas de Hogwarts.

Cada uma das casas é acompanhada por projeções nas suas cores características e fogos de artifício dando um show de pirotecnia no céu.

Pouco tempo depois, uma projeção do Chapéu Seletor é realizada na porta da garagem junto a uma contagem regressiva. Ao final, um feitiço revela que o casal está a espera de uma menina.

Depois da revelação, Angel é visto estourando um cilindro de fumaça que rapidamente preenche o local com uma fumaça cor-de-rosa, confirmando a chegada de uma menina na família.

No entanto, a dimensão da exibição feita pelo casal gerou uma série de debates na internet. Se para alguns foi “a melhor revelação de gênero do mundo”, para outros foi algo “extremante exagerado”.

“Esta é a melhor revelação que eu já vi! Parabéns por sua filhinha”, escreveu um seguidor.