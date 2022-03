VÍDEO: Boi solto em avenida movimentada ataca pedestres em São Paulo

Imagine o seguinte: Você está andando em uma avenida movimentada e de repente; um boi chega no local descontroladamente e te atropela! Foi exatamente isso o que aconteceu na Zona Norte de São Paulo. Nesta quarta-feira (16), um boi foi encontrado no meio de uma avenida, na Região da Freguesia do Ó. Testemunhas gravaram um vídeo do ocorrido e postaram na internet.

Não bastando o fato curioso de ser ver um boi descontrolado no meio de uma avenida movimentada, registros gravados por testemunhas mostram o momento em que o animal chega até mesmo a atacar as pessoas, derrubando algumas delas. A Polícia Militar compareceu no local logo após o alvoroço.

Veja o vídeo:

Identificação do gado e assistência

De acordo com a Band – UOL, a PM informou em nota que o boi estava circulando a região desde às 7h. As imagens que mostram o ocorrido foram registradas na Avenida Inajar de Souza, uma via com muita movimentação de pedestres, automotores e veículos. As autoridades policiais ainda informaram que o animal teria sido atropelado por um ônibus e teve socorro prestado por um caminhão de zoonoses.

O 45° Distrito Policial, onde o registro da ocorrência foi realizado, informou à Band que o proprietário do gado não foi identificado, além de o boi estar sob os cuidados de uma organização de proteção animal.

Redes sociais

Nas redes sociais, os usuários se mostraram surpresos ao reproduzirem o vídeo do boi circulando na avenida movimentada, gerando choque nos internautas. Muitos viram a situação até mesmo como ‘engraçada’.

“Já ri tanto com o vídeo do boi na avenida, do lado da minha casa”, registrou uma internauta em sua rede social, após reproduzir o vídeo do gado solto na via.

Booyyyy eu já ri tanto com o vídeo do boi aqui na avenida kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk do lado de casa pqppp — Yara Beatryz 🦁 (@YBeatryz) March 16, 2022

Outra internauta relatou que estava a caminho do trabalho quando avistou o boi correndo na avenida com viaturas atrás do animal.

hoje indo trabalhar o onibus da um tranco do nada, quando de repente um BOI, repito UM BOI correndo na avenida e três viaturas atrás, que cena meus amigos — bombom (@nathaliassou) March 16, 2022

Pelo visto, a história desse boi rendeu assunto para quem estava por perto no momento em que tudo ocorreu. Confira outro registro: