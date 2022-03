Uma tatuagem estilo ‘blackout’ pode ter levado uma mulher aos extremos da dor

Algumas pessoas criaram o hábito de registrar, e compartilhar, partes de suas rotinas de trabalho nas redes sociais. Recentemente um tatuador especializado em tatuagem estilo ‘blackout’, decidiu mostrar aos seus seguidores do TikTok um pouco mais sobre este procedimento.

No entanto, o que mais chama a atenção no vídeo não é a tatuagem em si, mas sim a reação da mulher que está sendo tatuada.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, nas imagens é possível ver que, enquanto tem seu braço tatuado, a mulher sente uma forte dor no local.

No vídeo, compartilhado pelo tatuador francês K.letatoueur, vemos o profissional realizando um desenho em formato de luva no braço da mulher.

⚠️⚠️ATENÇÃO! As imagens podem ser fortes para pessoas sensíveis!⚠️⚠️

A cliente, por sua vez, permanece durante todo tempo sem conseguir olhar para o procedimento que está sendo realizado ao mesmo tempo que segura a mão do tatuador com o braço visivelmente “amolecido”. Ela segue olhando para a parede com o rosto vermelho e os olhos piscando intensamente.

Tatuagem Blackout

Em um vídeo de acompanhamento, o tatuador compartilhou a finalização do procedimento realizado no braço da jovem.

Desta vez, a mulher pode ser vista sentada enquanto o profissional realiza a limpeza do local e remove o excesso de tinta, revelando o formato final da nova “luva” de sua cliente.

No momento desta publicação, o vídeo principal conta com mais de seis milhões de visualizações e diversos comentários, sendo que muitos usuários ressaltaram que o procedimento pelo qual a mulher passou é extremamente doloroso.

“As pessoas fazem qualquer coisa por atenção”, comentou um usuário ao que outro acrescentou: “Eu gosto de usar mangas compridas pretas, mas não entendo porque as pessoas as tatuam”, questionou outro.

As tatuagens estilo blackout consistem na cobertura da pele com blocos sólidos de tinta preta. Inicialmente, este estilo de tatuagem se tornou popular por ser uma opção para a cobertura de outros desenhos, mas com o tempo foi sendo aprimorado e ganhando diversas variações.

Hoje em dia é comum ver apreciadores de tatuagens utilizando variações do estilo por conta de sua estética diferenciada.