Mulher joga próprio filho em rio por ‘não ter dinheiro para sustentá-lo’

Uma mulher jogou o próprio filho em um rio para que ele morresse em Cali, na Colômbia. A mãe foi presa em flagrante e, segundo a imprensa local, disse que tomou a atitude por não ter dinheiro para sustentar a criança, de 6 anos.

O caso aconteceu no começo do mês de março. De acordo com a Secretaria de Segurança e Justiça de Cali, uma pessoa que passava pelo local resgatou a criança e acionou a polícia. O menino foi levado a um centro assistencial.

Em entrevista ao jornal El País, o Corpo de Bombeiros contou que as testemunhas afirmaram que a mulher jogou a criança nas águas do rio Cauca e depois se jogou. Segundo o comandante John Fitzgerald Rodas, a criança caiu de uma altura de 15 metros. Apesar disso, não sofreu nenhuma lesão grave. A mulher também não ficou ferida.

Ao tomar conhecimento do fato, a comunidade, revoltada com a situação, tentou agredir a mulher. “Infelizmente a comunidade estava bastante agressiva e iam tomar ações contra a senhora”, afirmou Rodas, acrescentando que ela, então, foi levada em segurança para a delegacia de polícia.

A mulher deve responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado - quando há intenção de matar. Caso seja condenada, ela pode pegar até dez anos de prisão.

Parte do resgate do menino foi divulgado nas redes sociais da Secretaria de Segurança e Justiça de Cali. “Menor de 6 anos foi resgatado depois que sua mãe o lançou no rio Cauca, uma pessoa que estava perto do local o auxiliou e avisou @PoliciaCali. O Grupo de Proteção da Infância e da Adolescência transferiu a criança para um centro de cuidados para o valorizar e restabelecer os seus direitos”, diz a publicação.

Assista abaixo:

Menor de 6 años fue rescatado luego de que su madre lo lanzara al río Cauca, una persona que estaba cerca al lugar lo auxilió y avisó a @PoliciaCali. Grupo de Protección a Infancia y Adolescencia trasladó al niño a un centro asistencial para valorarlo y restablecer sus derechos. pic.twitter.com/oiDChXZwbf — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) March 3, 2022

LEIA TAMBÉM: