Mulher arremessa cachorro no chão e é presa por crime de maus-tratos

Nesta quinta-feira (17), mulher foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos ao ter arremessado cachorro contra o chão. A suspeita foi filmada por câmera de segurança puxando a coleira do animal e o arremessando contra o solo. De acordo com o relato do delegado responsável pelo caso, Leandro Machado, os policiais encontraram outro animal maltratado dentro da casa da suspeita. Logo após filmagens chegarem às autoridades, a mulher foi apreendida. O nome da mulher suspeita de maus-tratos não foi divulgado pela polícia. Isso aconteceu no Entorno do Distrito Federal. Informações são do portal de notícias G1.

De acordo com Leandro Machado, o delegado responsável pelo caso, outras denúncias contra a suspeita haviam chegado até ele após ter indiciado a mulher como consequência do registro de maus-tratos ao cão. O vídeo foi gravado nesta quinta-feira (10), por uma câmera de segurança no local.

Consequência de maus-tratos

Os ferimentos no animal resultaram em sua internação em uma clínica veterinária, como consequência do arremesso causado pela mulher. De acordo com informações do G1, a defesa da suspeita não foi localizada para que ela se posicionasse. O portal de notícias também questionou o que a suspeita alegou em depoimento, mas não teve retorno até o presente momento.

Ainda não se sabe para onde o cachorro foi encaminhado após a prisão da suspeita que cometeu o crime de maus-tratos por arremesso. O delegado, Leandro Machado, relatou que, em caso de condenação, o resultado da pena de maus-tratos contra animais é de dois a cinco anos de prisão.

O crime contra o cão também pode resultar em uma multa à suspeita e na proibição de a mulher possuir a guarda do cachorro. Leandro Machado contou que o animal estava subnutrido, quando foi encontrado, além de machucado e com a falta de água em seu recipiente.