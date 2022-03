Mãe, considerada uma heroína, é morta na linha de frente de batalha

Considerada uma heroína, Olga Semidyanova, de 48 morreu após ser atingida com um tiro no estômago durante uma intensa batalha na região de Donetsk, Ucrânia. Segundo sua família, Olga tentou salvar outras pessoas antes de ser ferida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, além de militar, Olga também era mãe de família, tendo adotado seis crianças órfãs. Após ter mais de 5 filhos, ela recebeu o título de “Mãe heroína”.

Durante uma intensa batalha realizada na região de Donetsk, a mulher lutou na linha de frente contra as tropas russas. Ela teria sido atingida na região do estômago enquanto tentava proteger outros soldados e civis.

Devido as circunstâncias de sua morte, a família de Olga não conseguiu recuperar seu corpo uma vez que a região ainda está sob intenso combate.

Olga é considerada uma heroína

Uma das filhas de Olga, Julia, declarou em entrevista: “Ela salvou os soldados até o fim. Temos fotos que confirmam o local onde está seu corpo, mas por conta dos fortes combates na região nós ainda não podemos enterrar minha mãe”.

Por sua vez, o conselheiro do Ministério do Interior do país, Anton Gerashchenko, também fez uma declaração referente à morte da militar: “Ela foi morta em um confronto com as tropas russas”.

“Mesmo quando ela acreditava que seu regimento poderia não sobreviver à batalha, ela enfatizou seu desejo de proteger o país até o fim. Ela é uma heroína nacional. Ela é uma heroína para mim”.

Assim como Olga, o número de mortos na guerra segue aumentando a cada dia. Recentemente um bombardeio russo à um hospital infantil na cidade de Mariupol causou a morte de mulheres e crianças pequenas.

A brutalidade dos confrontos fez com que até mesmo soldados russos pedissem pelo fim do conflito diante das “ações terríveis” tomadas pelas tropas de Putin durante a guerra.