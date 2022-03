A atriz pornô Sophie Anderson, 33 anos, revelou que seu implante esquerdo estourou enquanto tomava banho em sua casa, provocando o rompimento da pele.

Sophie mora na cidade de Slough, localizada no condado de Berkshire no sul da Inglaterra, de acordo com informações do site britânico The Sun.

A mãe de quatro filhos desenvolveu sepse em pelo menos cinco vezes em um ano, com os médicos não percebendo que seus implantes estavam infectados.

A atriz pornô estava apavorada com a possibilidade de morrer e, mesmo que sobrevivesse, estava preocupada com o fato de não poder continuar trabalhando.

A estrela descreveu como os implantes começaram a vazar silicone e a deixaram em agonia.

Ela foi levada às pressas para um hospital depois de desenvolver uma dor no braço, mas foi mandada para casa para descansar antes que seu seio começasse a inchar antes de explodir.

Já em casa, aconteceu toda a grave situação: “Depois que eles me deram alta, a região estava bem inchada. Então o implante estourou e havia silicone por toda parte”.

Em caso chocante, atriz pornô é internada após implante no seio explodir durante o banho

Sophie tem postado atualizações sobre a horrível situação e recebeu milhares de mensagens de apoio.

Ainda de acordo com as informações, seu parceiro Damien Oliver tem sido sua “rocha” e até a pediu em casamento enquanto ela estava no hospital para mostrar seu apoio.

Mas ela também se viu sendo trollada por outros usuários, depois de postar uma ‘vaquinha virtual’ para ajudá-la a financiar a cirurgia de reconstrução mamária.

Texto com informações do site The Sun