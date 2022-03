Animal que inspirou personagem Wolverine é visto nos Estados Unidos

Uma rara aparição foi registrada no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Um guia turístico e seu grupo encontraram carcaju, também conhecido, em inglês, como wolverine e que inspirou o nome do personagem de X-Men. Ele é um dos animais mais difíceis de serem vistos.

O episódio ocorreu no último dia 5 de março, quando MacNeil Lyons, proprietário da agência de ecoturismo Yellowstone Insight e ex-guarda florestal, conduzia turistas pelo parque.

Ao parar por um momento para contemplar a paisagem, o grupo avistou o animal e fez o registro - raríssimo.

Assista:

Animais que serviu de inspiração

O carcaju é um mamífero carnívoro, que tem parentesco com os ursos e representa a família dos mustelídeos.

O nome em inglês do animal se tornou popular por ter servido de inspiração para um dos maiores heróis da série de quadrinhos “X-Men”. Assim como o mamífero, o Wolverine do HQ tem aspecto selvagem e agressivo, olhar bravo e um estilo de vida solitário. Além disso, conta com enormes garras para caçar e se defender.

Primeira vez em 20 anos

De acordo com informações da NBC, reproduzidas pelo site UOL, estima-se que menos de 10 carcajus habitem os 2,2 milhões de acres de Yellowstone.

Em entrevista à emissora, o guia MacNeil Lyons afirmou que aquela foi a primeira vez que viu o animal em mais de 20 anos de trabalho no parque.

Após visitar o local mais tarde, James Halfpenny, especialista em rastreamento de animais, explicou que o carcaju estava seguindo pegadas de alce pela neve, mas no meio do caminho hesitou. Quando decidiu voltar, se deparou com uma estrada deserta, onde foi visto por Lyons e seu grupo.

Até então, os únicos registros desse animal na região eram relatos de testemunhas. Agora, existem fotos e gravações que comprovam sua presença no local.