A verdade por trás do vídeo que mostra sucuri de 15 metros em Minas Gerais

Um vídeo que diz mostrar uma impressionante sucuri de 15 metros na Praia do Copo Sujo, em Janaúba, Minas Gerais, foi compartilhado no YouTube essa semana. Esta não é a primeira vez que relatam que uma cobra de proporções tão assombrosas é “avistada” no Brasil.

Da última vez, as imagens de uma anaconda de 15 metros no rio Xingu também se tornaram virais nas redes sociais e impressionaram o mundo todo.

Mas, afinal, é possível existir uma cobra deste tamanho?

A sucuri é considerada a segunda maior espécie de cobras do mundo. Por mais que seja a mais pesada, a maior em comprimento é a píton-reticulada do sudeste asiático.

Mesmo assim, uma sucuri não ultrapassa os 9 metros de comprimento. O Biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, chegou a lançar um desafio, se comprometendo a pagar a quantia de R$10.000,00 a quem comprovar a existência de uma anaconda, Eunectes murinus, a Sucuri-verde, maior que este comprimento.

Os vídeos podem mostrar as “grandes cobras”, após edições e alterações nas dimensões do registro. O truque com zoom altera a qualidade e faz a cobra parecer muito maior do que realmente é.

No caso da cobra de 15 metros flagrada no rio Xingu, o portal That Nonsense decidiu investigar a origem do vídeo e descobriu ele apareceu pela primeira vez no YouTube em 2018, sem indicar o local de origem da gravação.

Veja a diferença:

