Vídeo mostra cobra píton defendendo o ninho cheio de ovos do ataque de lince

Um raro registro mostrou pela primeira um animal caçando ovos de píton e enfrentando a gigante na Flórida. As imagens foram captadas em Everglades e registraram como um lince tenta atacar o ninho da cobra, que media quase 5 metros.

De acordo a CBS News, as gravações feitas entre junho e agosto de 2021, mostra um o felino curioso perseguindo o ninho de ovos da píton.

O mamífero pode ser visto em 1º de junho se aproximando do ninho desprotegido e comendo os ovos, retornando no dia seguinte, cavando no ninho e mordendo mais ovos. No entanto quando o lince voltou mais tarde naquele mesmo dia, a píton estava de volta protegendo seu ninho.

Em 4 de junho, o lince retorna e enfrenta a píton, mais uma vez. Dias depois, quando os biólogos chegaram, eles moveram a píton fêmea e descobriram que o ninho havia sido destruído, contando 42 ovos “inviáveis ou destruídos”.

Confira as imagens que mostram esse embate contra a píton, uma espécie considerada invasora ano local:

As pítons se tornaram uma espécie invasora que prejudicam o ecossistema do sul da Flórida, dizimando espécies locais, desde 1992. Na época, as cobras que eram criadas em cativeiro terminaram soltas na natureza pela destruição do furacão Andrew.

Sem nenhum predador, as cobras gigantes se reproduzem descontroladamente. As populações de guaxinins e gambás viraram presas e caíram cerca de 99%. Algumas espécies de coelhos e raposas desapareceram de vez.

Confira mais: Vídeo mostra encontro cara a cara com caninana, a cobra mais rápida do Brasil

Para tentar minimizar o desequilíbrio ambiental, a Flórida paga caçadores licenciados para capturar e sacrificar as pítons.

Reprodução / Instagram @pythoncowboy Verificado

Em 2020, o caçador Mike Kimmel, se tornou notícia após capturar uma píton de mais de 5 metros e seu ninho com 22 ovos em Everglades. As fotos se tornaram virais e impressionaram as redes sociais.

O caçador relatou que a cobra estava abaixo do peso e não tinha tanta energia quanto a maioria das que ele captura devido ao seu ninho. Mesmo assim, ele levou um bote e mostrou o estrago.

O conteúdo a seguir é sensível e mostra muito sangue:

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!