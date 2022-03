Tropas ucranianas destroem helicópteros russos em aeroporto de Kherson

Tropas ucranianas destruíram diversos helicópteros russos que estavam estrategicamente posicionados no Aeroporto Internacional de Kherson, região sul da Ucrânia. Imagens da operação foram captadas pela Planet Labs, empresa de satélites localizada em San Francisco, Estados Unidos.

Conforme a publicação divulgada pela Folha, é possível notar uma grande quantidade de fumaça nas imagens, que também mostram ao menos três aeronaves em chamas.

Além das aeronaves, outros veículos das tropas russas também foram atingidos no local. Informações sobre mortos ou feridos não foram divulgadas até o momento. O ataque teria acontecido por volta das 12h42, horário local.

Apenas algum tempo antes da confirmação do ataque, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, afirmou que as tropas do país haviam assumido completamente o controle da região.

Posicionamento estratégico para as tropas

Autoridades ligadas à defesa dos Estados Unidos afirmaram que o local onde ocorreu o ataque aos veículos russos era um ponto estratégico para o avanço das tropas russas em direção a cidades como Mykolaiv e Odessa, na região sul da Ucrânia.

Kherson teria sido a primeira cidade a ser completamente tomada pelos russos após o início da invasão no dia 24 de fevereiro.

Outro ponto estratégico para as tropas russas é a cidade portuária de Mariupol que vêm sofrendo com diversos ataques realizados pelas tropas invasoras.

Recentemente um bombardeio atingiu um hospital infantil localizado na cidade, vitimando mulheres grávidas e crianças. Apesar das alegações das tropas russas de que o local não operava como um hospital, mas sim como uma base militar, foram registradas mulheres e crianças feridas e mortas no incidente.

Diante da situação, foram feitos acordos para o estabelecimento de corredores humanitários possibilitando a remoção dos civis que seguem presos nas cidades onde os combates ocorrem com maior intensidade. No entanto, por diversas vezes o cessar-fogo não foi respeitado pelas tropas russas.