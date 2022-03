NASA mostra do espaço efeitos devastadores da guerra na Ucrânia

O ataque de 24 de fevereiro foi um divisor de águas na história da Ucrânia. A invasão russa está destruindo praticamente todas as cidades do país.

E toda essa destruição é perceptível até mesmo do espaço, como a NASA mostrou por meio de imagens de satélites.

Pelas imagens atuais da agência aeroespacial é possível comparar com as anteriores e notar como a infraestrutura do país foi afetada. Do espaço, a Ucrânia aparece como uma imagem escura na Europa oriental.

As duas imagens comparadas foram tiradas em 7 de fevereiro deste ano, antes do início dos bombardeios russos e com as cidades e vilas ucranianas ainda bem iluminadas. Já a segunda e de 7 de março, mais de 20 dias depois do início da guerra, e a Ucrânia não passa e um borrão escuro no mapa.

Na animação abaixo também é possível ver como era a Ucrânia vista do espaço antes das tropas de Putin chegarem ao país.

LEIA TAMBÉM: Tropas ucranianas destroem helicópteros russos em aeroporto de Kherson

Veja:

💡Black hole of Europe: How Russia's persistent bombardment has plunged Ukraine into darkness.



Satellite imagery recorded by Nasa shows how Russia's invasion has caused countrywide blackouts in Ukraine



Thread 👇🧵https://t.co/vKBAmuj9iM pic.twitter.com/jZTe7XDLpB — Telegraph World News (@TelegraphWorld) March 10, 2022

EFEITOS DA GUERRA

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pelo menos 726 civis foram mortos e 1.174 ficaram feridos em 20 dias de guerra. Entre os mortos há pelo menos 104 mulheres e 52 crianças.

No entanto, como reconhece o escritório, “os números reais serão consideravelmente maiores porque a informação, em muitos casos, sofre atrasos devido ao aumento das hostilidades”.

O governo ucraniano indica que mais de 12 mil soldados russos morreram.Ele disse ainda que 374 tanques e 1.226 veículos blindados de combate russos foram destruídos pela exército ucraniano. Ele não mencionou suas próprias baixas.

Em 2 de março, o Kremlin havia confirmado apenas 498 mortes entre suas tropas, além de quase 3.000 combatentes ucranianos mortos.

Quase 3 milhões de pessoas já deixaram o país fugindo do conflito.