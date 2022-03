Mulher é demitida por criar conta no OnlyFans e agora fatura R$ 150 mil por semana

Ser demitido pode ser um pesadelo para muitas pessoas e é ainda pior se for uma demissão injusta. Mas, às vezes, isso pode se transformar em uma oportunidade, como aconteceu com um influenciador, que hoje ganha mais de cem mil reais por mês.

Annabelle Knight (@annieknight78) trabalhou como gerente de marketing em uma empresa australiana até que, em setembro de 2020, decidiu abrir uma conta OnlyFans com o objetivo de ganhar um pouco mais de dinheiro que lhe permitisse arrecadar o suficiente para comprar uma casa.

Leia também: Piloto da Força Aérea Brasileira vira estrela do OnlyFans

Sua ideia deu certo e, com o tempo, a australiana percebeu que seu trabalho com o OnlyFans lhe permitia ganhar US $ 1.500 extras por mês. Mas a mulher não sabia do escândalo isso que causaria.

Alguns meses depois de abrir sua conta, um colega de trabalho a descobriu e contou ao seu chefe, que decidiu demiti-la, segundo o The Mirror.

“Eu não promovi meu OnlyFans em nenhum lugar, então só posso supor que alguém no meu trabalho se inscreveu no meu OnlyFans e enviou as evidências para meu chefe. Fiquei furiosa porque alguém da empresa que se inscreveu na minha página compartilhou meu conteúdo novamente”, explicou Annabelle.

A empresa deu à ela algumas razões para sua demissão, incluindo postar conteúdo “em um site adulto” e conduzir negócios sem a aprovação de seu empregador.

Annabelle considera isso injustificado, mas decidiu colocar todo o seu esforço em sua conta OnlyFans, que agora lhe permite receber cerca de $30 mil dólares por semana, trabalhando seis horas por dia, o equivalente a cerca de R$ 150 mil reais.

“Estou satisfeita (por ter sido demitido) até certo ponto, agora estou muito mais feliz e tenho muito mais liberdade. Estou ganhando muito mais agora do que no outro emprego”, disse a influenciadora.

Além de seu trabalho OnlyFans, Anabelle tem uma conta no TikTok e Instagram onde ela promove suas fotos e vídeos, e onde ela tira sarro de haters que a criticam por seu novo trabalho.