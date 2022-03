Mulher descobre que namorado tem conta no Only Fans usando este truque

A popularidade explosiva do OnlyFans permitiu que dezenas de pessoas deixassem empregos estressantes para se dedicar a conteúdo adulto pago. Mas também há quem tenha surpresas desagradáveis ao encontrar seus parceiros visualizando esse site secretamente. Foi o que aconteceu com Lana, uma mulher americana que descobriu que seu namorado tem uma conta no site com um truque simples.

Em sua conta do TikTok @lansss777, a jovem explicou que suspeitava que seu parceiro tivesse uma conta no popular site adulto, então decidiu fazer um teste simples.

“Quando você tenta fazer uma conta OnlyFans com o e-mail dele, dá para ver se ele já tem conta. E tem”, explica Lana no vídeo curtinho no qual explica o que fez para descobrir se o namorado já tinha uma conta. A informação foi publicada pelo site Mag, do jornal peruano El Comercio.

O truque pode parecer óbvio, mas os seguidores do TikToker ficaram surpresos porque, segundo eles, nunca lhes ocorreu fazer o mesmo para encontrar essas informações sobre seus namorados e maridos. Por esse motivo, o clipe de Lana rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

“OMG, eu fiz e adivinhei a senha dele. Adivinha… ele tinha uma conta!”, disse um internauta. Outro foi mais além e escreveu: “Eu fiz meu namorado deletar a sua (conta OnlyFans) na minha frente antes de sair por três horas e ameaçar encerrar a conta”.

Apesar do hack, nem todos que tentaram tiveram os mesmos resultados que Lana. “Fiz isso e descobri que ele não tinha e agora vai receber um e-mail para verificar sua conta”, lamentou um dos seguidores de @lansss777.

Outro internauta comentou que isso não era uma ideia muito boa: “Não crie uma conta porque ele receberá um e-mail se não tiver conta cadastrada”.