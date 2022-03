‘Maldição da Eslovênia’ volta a assombrar os brothers do Lollipop

Na noite da última terça-feira (15), Vyni viu seu sonho de conquistar o Big Brother Brasil terminar. Com 55,97% dos votos do público ele foi eliminado em um paredão no qual disputou sua permanência na casa com Gustavo, ex-casa de vidro e Pedro Scooby.

No entanto, além da eliminação do cearense, os internautas foram rápidos e não deixaram um importante detalhe passar desapercebido: Vyni e os demais lollipopers eliminados nos paredões anteriores tinham algo a mais em comum.

Assim como os demais membros do quarto que não sobreviveram ao paredão, Vyni estava sentado lado a lado com Eslovênia pouco tempo antes de saber o resultado. Seria esse o maior “pé frio” da edição?

Vestir rosa e sentar ao lado da Eslovênia é o erro dos lollipopers #BBB22 pic.twitter.com/ov2kAhl8Cu — Fred (@fredilson_lima) March 16, 2022

Sem perdoar, a internet foi rápida em compartilhar registros dos eliminados que seguiram o mesmo “rito de passagem”. Assim como Vyni, Bárbara e Brunna Gonçalves utilizaram roupas rosas para a eliminação e sentaram ao lado da sister, que também segurou a mão de Jade enquanto aguardava o anúncio da votação.

Para Vyni, a “Maldição do Lollipop” tem outra explicação

Se pela web a fora muita gente afirma que as baixas do lollipop são “culpa do pé frio” da Eslovênia, para Vyni o motivo da eliminação sequencial dos brothers e sisters está na cama. “A culpa na verdade é da cama, ela é amaldiçoada”, brinca.

Assim que foi anunciado entre os participantes do Big Brother Brasil 2022, Vyni começou sua participação conquistando recordes com o público.

a única instituição que funciona no Brasil é a Eslovênia eliminar os lollipopers 🤣 pic.twitter.com/jCHpgwNwD5 — ondejacyviu (@JacyCarvalho) March 16, 2022

Apenas algum tempo depois de ser anunciado, o brother teve seu número de seguidores saltando de 42 mil para 1,5 milhão no Instagram, batendo o recorde de Juliette Freire, campeã da edição de 2021 do reality.

E por falar na campeã do BBB 21, a saída do jovem não passou desapercebida por ela. Viny, que era um ‘cacto’ assumido, foi convidado por Juliette para um de seus shows. O convite oficial foi feito por ela em seu perfil no Twitter.