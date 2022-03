Influenciadora plus size responde às críticas de haters: “Isso me torna irresistível”

Ela foi chamada de “doente” por deixar seu namorado tocar sua barriga, mas a influenciadora Olivia Kirkby mostrou aos haters que ela não se importa com o que eles pensam. Em um vídeo que já tem quase 3 milhões de visualizações, a influenciadora tira sarro de quem a crítica.

Olivia colocou um dos comentários ofensivos que foram enviados a ela, “você deve estar doente se gosta quando ele (seu namorado) agarra sua barriga”, e ela faz exatamente isso: levanta a camisa e deixa o namorado tocar sua barriga.

Longe de estar “doente”, a influenciadora se divertiu no vídeo, sorrindo e rindo enquanto tudo acontecia. A descrição do vídeo dizia “isso me faz sentir feliz por dentro”.

Esta não é a primeira vez que Olivia responde aos haters. Em outro vídeo do TikTok, ela expõe um comentário que disse a ela “você seria fofa se fosse mais magra” e acrescentou apenas a frase: “você deve ter inteligência emocional suficiente para não fazer comentários negativos sobre o corpo de outra pessoa”.

A influenciadora recebeu centenas de mensagens de apoio e parabenizando-a por sua positividade diante de comentários ofensivos. “Gostaria de ter a sua confiança”, disse-lhe um seguidores no vídeo em que deixa o namorado tocar em sua barriga. “Que fofo”, comentou outro.

“Você me faz sentir muito mais confiante em mim mesma. Obrigada”, escreveu um de seus seguidores. Algumas mulheres compartilharam suas próprias experiências com relação ao assunto, como uma internauta que afirmou que o namorado “adora apertar meus pneuzinhos e eu gosto”.

Enquanto outro escreveu: “Eu gostaria de me sentir mais confortável com meu namorado tocando minha barriga. Eu me sinto insegura e isso me faz cócegas também, mas sei que faz isso de uma forma amorosa”.

Assim como estes seguidores, parece que os vídeos de Olivia ajudaram a muitas outras mulheres, já que sua conta no TikTok já tem mais de 330 mil seguidores e quase 10 milhões de curtidas entre todos os seus vídeos.