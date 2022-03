Ele não esperava uma briga de família ao ajudar a irmã a pagar o casamento

Um homem se viu em uma situação extremamente complicada depois que sua ajuda para o casamento da irmã acabou gerando uma grande briga de família.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para pedir a opinião dos demais usuários sobre sua situação.

De forma anônima, ele contou que está contribuindo com cerca de 30 mil libras, aproximadamente R$200 mil, para o casamento de sua irmã. Com isso, ele tem a intenção de garantir que ela consiga ter o casamento de seus sonhos.

No entanto, ele afirma não ter a intenção de fazer o mesmo por sua meia-irmã, já que não são próximos e ele sequer a considera parte da família.

“Minha irmã está prestes a se casar. Eu a amo muito e sabia que iria querer ajudar a pagar pelo casamento dela. Por isso eu gastei um pouco, cerca de 30 mil libras. Ela não me pediu ajuda, eu ofereci de bom grado”, conta o homem.

Sua meia-irmã não gostou da ideia

Acreditando estar sendo justo em suas ações, o homem não entende o motivo pelo qual sua meia-irmã está chateada e até questionou seu padrasto, que é pai biológico do homem, sobre a atitude dele.

“Minha meia-irmã veio morar com a gente quando eu tinha 16 anos e ela apenas 9. Eu me mudei aos 18, então não tivemos um relacionamento realmente próximo”, relata.

“Ela também vai se casar e ficou extremamente chateada quando soube que eu não contribui com o casamento dela. Não quero dar dinheiro para a festa dela sendo que nem a conheço o bastante. O que faço?”, questionou.

Diante da situação, diversas pessoas comentaram a publicação do homem e afirmaram que ele não tem qualquer tipo de obrigação com a meia-irmã.

“Apenas diga que não vai contribuir. Estranho é ela se sentir no direito de te cobrar ajuda”, afirmou um usuário.

“Informe ao seu pai que, tradicionalmente, os pais arcam com os gastos do casamento, então isso é com ele e não com você”, finalizou outro.