‘Doug’ a maior batata do mundo, na verdade não é uma batata

Um casal de neozelandeses que buscava o sonho de entrar para o Guinness Book, livro dos Recordes, viu suas esperanças serem esmagadas depois que a “batata gigante” descoberta pelo casal não foi identificada como uma batata.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o “tubérculo” carinhosamente apelidado por Colin e Donna Craig-Brown de “Doug, a batata”, é na verdade um outro de vegetal.

O casal acreditava que “Doug” fosse a maior batata do mundo e, para garantirem o reconhecimento do Guinness Book, aguardavam ansiosamente por um teste de DNA.

Uma amostra do vegetal foi encaminhada para análise no Reino Unido com a finalidade de confirmar de era realmente a “batata mais pesada do mundo”.

No entanto, as esperanças de Colin e Donna terminaram quando, no último domingo, eles receberam um e-mail informando que o vegetal em questão não era uma batata.

Doug, a batata, na verdade não é uma batata

Após confirmarem que “Doug” realmente não era uma batata, o casal descobriu que o tubérculo de 7,9Kg é na verdade um tipo de cabaça.

Este fato, infelizmente, desqualificou o recorde mundial pretendido pelo casal.

Em declaração, Colin afirmou estar decepcionado com a descoberta. “Tem sido uma verdadeira montanha-russa. Nós entramos nessa de olhos abertos e aproveitamos o passeio, mas chegamos a volta final”.

Ainda tentando entender o ocorrido, Colin acredita que pode ter acontecido uma confusão no momento da compra e plantio da muda.

Para ele, a única explicação lógica é ter comprado uma muda mestiça de cabaça com pepino quando na verdade desejava comprar uma muda de batata de rama.

No entanto, o cuidado do casal para com “Doug” não será facilmente esquecido. Enquanto aguardavam pelo retorno do teste, Colin e Donna compraram um carrinho para rebocar e exibir a batata em toda a cidade.

Agora eles tentam descobrir os motivos pelos quais o tubérculo cresceu tanto e também porque seu gosto é semelhante ao de uma batata.

“Se grasna como um pato, nada como um pato e tem penas, então deve ser um pato... Mas nesse caso não, acabou sendo um peru”, afirmou o homem que agora tem como objetivo de vida dar tudo de si para cultivar a maior batata do mundo.