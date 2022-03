Acabou a espera! Partidas do CBLOL 2022 voltam ao formato presencial

As partidas do CBLOL 2022 estão prestes a voltar ao formato presencial. Um anúncio realizado pela Riot Games nesta segunda-feira, dia 14 de março, confirmou que as partidas da fase eliminatória serão realizadas na Arena CBLOL, localizada em São Paulo.

Devido ao avanço das variantes e casos de COVID-19 no início de 2022, as partidas da fase de pontos corridos, anteriormente programadas para acontecerem de forma presencial e com público, precisaram ser disputadas no formato remoto.

Na época, com a quantidade de casos confirmados de COVID-19 aumentando significativamente, o retorno às disputas presenciais foi adiado para garantir o máximo de segurança possível para organização, jogadores e espectadores.

Com o novo cenário da pandemia na cidade de São Paulo, a organização do campeonato considerou um momento positivo para permitir o retorno ao presencial e as disputas realizadas na arena.

Medidas de segurança serão mantidas

As partidas do CBLOL 2022 deverão voltar aos estúdios da Riot na fase eliminatória do torneio. Com disputas no formato Md5 (melhor de cinco partidas), cada dia contará com uma única série, disputada entre duas equipes.

Para tal, todos os membros das organizações que comparecerem ao estúdio passaram por testes, bem como os demais envolvidos na operação.

A Riot ainda reforça que os protocolos de segurança serão mantidos com a “sanitização de todas as áreas do local, visando a esterilização de ambientes e equipamentos”. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório por todos os presentes na arena.

Os playoffs do CBLOL tem data de início marcada para o dia 25 de março, sexta-feira, começando com a disputa pela sobrevivência na chave inferior. A primeira série Md5 a ser disputada na Arena CBLOL será entre o 5º e o 6º colocados na fase de pontos.

Para saber quais serão as duas primeiras equipes a se enfrentarem cara a cara, os torcedores precisarão esperar as duas últimas rodadas da primeira fase, que terminará neste final de semana. Das 10 equipes participantes do torneio, 8 seguem na briga pela classificação.