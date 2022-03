Iraniana é presa após esfaquear homem durante sexo; pretendente foi encontrado em site de namoro

Uma mulher de 21 anos supostamente esfaqueou seu namorado dentro de um quarto de hotel em retaliação pela morte de um líder militar iraniano morto em um ataque de drone dos EUA em 2020.

Nika Nikoubin foi acusado de tentativa de homicídio, duas acusações de agressão e roubo de uma empresa, de acordo com informações New York Post.

Nikoubin e o homem - que ela conheceu em um site de namoro - concordaram em se encontrar em 5 de março. A vítima a pegou em sua casa e a levou para o hotel.

Os dois beberam e depois começaram a fazer sexo, Nikoubin subiu em cima da vítima e colocou uma venda nos olhos do homem antes de desligar as luzes.

Vários minutos depois, a vítima sentiu Nikoubin se aproximar da mesa de cabeceira e, de repente, o homem “sentiu uma dor na lateral do pescoço”, segundo o relatório.

Segundo New York Post, a polícia disse que ela o esfaqueou no pescoço “por vingança contra as tropas dos EUA pelo assassinato de Qassem Soleimani em 2020″.

O principal general, que chefiava a Força Quds expedicionária do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, era responsável pelas operações estrangeiras da República Islâmica.

As autoridades não forneceram informações sobre a vítima e não ficou claro por que a jovem o escolheu.

Ainda de acordo com as informações, Nikoubin foi detido sob fiança de 60 mil dólares, aguardando uma audiência no tribunal em 24 de março.