Homem é picado por temível água-viva com veneno mortal na Austrália

Um britânico foi picado por uma das águas-vivas mais temíveis da Austrália, que infecta suas vítimas com veneno que pode provocar a morte, causando uma sensação terrível.

James Soale disse que “nunca sentiu tanto medo” depois de ser picado pela água-viva Irukandji nas águas cristalinas de uma praia australiana.

O jovem de 22 anos foi hospitalizado por mais de 10 horas, depois que foi descoberto que parte do veneno tóxico havia indo para o coração, como detalhado pelo site The Mirror.

James estava viajando com sua namorada, quando a dupla deu um mergulho no oceano em Palm Cove Beach.

James, um fotógrafo de casamento, disse: “Eu estava na água, provavelmente apenas até as minhas coxas - então quando houve um ‘choque elétrico’, uma picada”.

James disse que a dor piorou, ele saiu para avisar o salva-vidas o que havia acontecido e ele foi instruído a esperar por 30 minutos.

Um Irukandji é um tipo de água-viva, com tentáculos aterrorizantes de um metro de comprimento tóxico cravejados de veneno que podem causar parada cardíaca e hemorragias cerebrais fatais.

Segundo o site, cerca de 100 pessoas são vítimas das picadas a cada ano, com os horríveis sintomas às vezes durando semanas.

O casal, de Kingston-upon-Thames, no sudoeste de Londres, disse que estava perplexo - e que não tinha ideia sobre a especie -, mas percebeu pelo rosto em pânico do salva-vidas que era sério.

Ainda de acordo com as informações, incrivelmente e com atenção médica, James se recuperou completamente.

Com informações do site The Mirror