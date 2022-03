Corpo da modelo russa desaparecida há um ano foi achado dentro de uma mala

Após mais de um ano de desaparecimento, a modelo Greta Vedler, 23 anos, foi encontrada morta na região de Lipetsk, na Rússia. Seu corpo foi encontrado dentro de uma mala, em um carro que estava abandonado.

A modelo ficou famosa depois que chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de psicopata. No entanto, a morte da modelo nada tem a ver com as críticas feitas ao presidente russo, de acordo com informações do jornal Daily Star.

O namorado dela, Dmitry Kotovin, confessou ter estrangulado Greta em Moscou, colocado seu corpo na mala e dirigido até os arredores de Lipetsk, onde abandonou o automóvel. O motivo do crime, segundo o jornal, foram questões financeiras do casal.

Antes de levar o carro, ele teria dormido três noites no hotel com o corpo dentro da mala.

Kotovin disse à polícia também que após o crime atualizou as redes sociais da modelo para que ninguém notasse seu desaparecimento.

LEIA TAMBÉM: Iraniana é presa após esfaquear homem durante sexo; pretendente foi encontrado em site de namoro

Funcionária de TV desapareceu

Uma funcionária do canal russo Channel One está desaparecida desde que interrompeu uma transmissão para criticar a guerra da Ucrânia.

Marina, como é conhecida, apareceu ao fundo de uma transmissão com um cartaz pedindo aos espectadores que não acreditassem na propaganda da emissora. O cartaz dizia: “Parem a guerra! Não acreditem na propaganda, eles estão mentindo para você!”.

O Channel One é uma emissora mantida pelo estado.

Ela foi detida pela polícia e seu paradeiro é desconhecido pela polícia. De acordo com a lei russa, ela será acusada de divulgar informações falsas sobre as forças armadas russa e pode pegar uma pena de até 15 anos.