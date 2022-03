Giz de cera lavável? Mãe tenta limpar a arte do filho, e não consegue

Uma mãe decidiu utilizar uma nova tática para distrair os filhos durante o banho, mas aparentemente sua tentativa não deu muito certo e o resultado acabou viralizando nas redes sociais.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Cait Regan, que é mãe de dois filhos, acho que seria divertido presenteá-los com uma caixa de giz de cera lavável, desta forma eles teriam uma diversão para a hora do banho.

No entanto, a situação fugiu do controle quando ela tentou segui as instruções da embalagem para limpar os desenhos e descobriu que a tinta estava fixada em suas paredes.

@caitregan never trust an amazon purchase 😵‍💫 hahaha love this for me ♬ original sound - caitregan

Em uma publicação realizada por ela no TikTok, Cait alerta outros pais sobre a “armadilha do giz de cera lavável” ao mostrar as paredes ao redor de sua banheira. Os azulejos, que antes eram brancos, estão completamente cobertos de riscos coloridos por todos os lados.

Giz lavável?

Segundo a explicação de Cait, ao comprar a caixa de giz de cera ela se certificou de escolher a versão lavável do item de papelaria, desta forma seria fácil remover as marcas das paredes e azulejos. Mas, na realidade, o produto não se solta tão facilmente da superfície.

“Então, eu pensei em ser uma mãe descolada e dar aos meus filhos esse fiz de cera de abelha por ser orgânico, lavável e não tóxico. Certo?”, começa a mãe.

“Na embalagem é dito que sai facilmente com água morna, mas não... eles não saem! Não, saem mesmo e é assim que está o meu banheiro agora”, finaliza.

Depois de apresentar a nova decoração de seu banheiro, repleto de linhas coloridas nos azulejos, a mãe, desesperada e inconformada, afirma que tentou de todas as formas remover os rabiscos, mas não obteve sucesso.

@caitregan Reply to @hannahmulay so do we leave it up yes or no ♬ ITS A MASTERPIECE - caitregan

Rapidamente o vídeo conquistou os usuários do TikTok e logo alcançou a marca de 1,5 milhão de visualizações e mais de 1800 comentários, alguns sugerindo que ela deveria preservar a arte. “Passe uma camada de selante sobre ele e guarde essa arte para sempre”.

“Você pode usar um secador de cabeço para derreter o giz e depois limpá-lo”, sugeriu outro.