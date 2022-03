VEJA: Apelidos mais inusitados de criminosos do Rio de Janeiro

Um perfil no Twitter fez um apanhado dos apelidos mais inusitados de criminosos procurados no Rio de Janeiro pela polícia. De acordo com a postagem, o dono do perfil revelou que apelido de traficante sempre foi ‘alvo’ de seu ‘fascínio’ desde a infância por ter crescido no Rio.

Após essa revelação, o dono do perfil realizou uma thread dos nomes mais curiosos de traficantes que estão registrados no Disque Denúncia, sendo que alguns já foram capturados pela polícia. Mas o que esses nomes possuem tanto de curioso?

É o que veremos agora.

Apelido de traficante sempre foi alvo do meu fascínio desde a infância por ter crescido no Rio



Fiz um apanhado dos melhores que estão no site dos procurados pela polícia (alguns já foram capturados) pic.twitter.com/IJ5Ubo12As — neo 🌐 (@neoliberalindo) March 14, 2022

Esse não é traficante e o apelido não é tão bom, mas a tatuagem me pegou pic.twitter.com/YEJbMO02Su — neo 🌐 (@neoliberalindo) March 14, 2022

Além dos apelidos inusitados, diversos internautas interagiram com a postagem com memes e comentários sobre os apelidos. Inclusive alguns dos procurados pela polícia receberam até elogios nos comentários por usuários que os acharam bonitos. O criminoso que mais chamou a atenção foi o ‘Sem Canela’. O dono da postagem procurou até mesmo por seu histórico, após notar os comentários do público.

Já que muita gente se apaixonou no SEM CANELA, foi procurar o histórico dele e ele tem o comparsa RONALDINHO TABAJARA pic.twitter.com/a5sMEgwfAK — neo 🌐 (@neoliberalindo) March 14, 2022

O Disque Denúncia

Referente aos crimes cometidos no estado do Rio de Janeiro, o Disque Denúncia é uma central de atendimento organizacional especializada, sem fins lucrativos, visando atender a população que vivencia ou presencia ações criminosas. De acordo com o portal, os relatos recebidos por ligações anônimas são repassados às autoridades competentes para a solução dos casos que ocorrem eventualmente.

A central Disque Denúncia atua 26 anos como um canal de exercício da cidadania e integração entre população e autoridades de segurança pública, com a produção de grandes campanhas de mobilização social, com o intuito de resolver os problemas que afetam diretamente a população. A organização atua diretamente em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, que recebe as denúncias e as segmenta por tipos de ocorrência.

Apesar de ser uma instituição sem fins lucrativos, o Disque Denúncia não é um serviço governamental, sendo iniciativa do instituto Mobrio, entidade também sem fins lucrativos financiado por empresas por contribuições, convênios e parcerias.