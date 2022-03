Soldados ucranianos decidem se casar antes de voltar à batalha

Um casal ucraniano que luta na linha de defesa em Kiev decidiu oficializar sua união antes de retomarem seus postos na frente de batalha.

Conforme a publicação feita pelo Daily Mail, os recém-casados se conheceram durante a guerra de 2015, em Donbas e decidiram oficializar a união agora em 2022, antes de se juntarem às forças de defesa de Kiev.

“Estamos enfrentando um momento difícil, então decidimos nos casar agora”, afirmou a noiva no momento da celebração.

Segundo Yevgeny, responsável por celebrar de forma oficial as uniões, outros militares, membros da equipe médica e civis optaram por também oficializar seus relacionamentos.

Com isso, os relatos de casamentos sendo celebrados entre soldados da linha de frente seguem cada vez mais frequentes.

Recentemente, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o momento em que outro casal, Lesya e Valeriy, que fazem parte da equipe de defesa territorial, celebram sua união nas proximidades de Kiev.

O casal conta com a presença do ex-campeão de boce Vitali Klitschko que ofereceu ao casal suas bênçãos e desejos de boa sorte.

Casamentos em meio a guerra

O momento em que Lesya e Valeriy celebram sua união foi compartilhado por Vitali em uma publicação realizada em seu Twitter.

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів.



Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

No vídeo, é possível acompanhar o momento em que o casal é cercado por colegas. Mesmo fardada, a noiva carrega consigo um buquê e, mesmo que temporariamente, troca seu capacete por um véu branco simbolizando sua vestimenta de noiva.

Após as proclamações, os recém-casados são aplaudidos pelos demais integrantes do regimento e brindam à união com uma taça de champanhe.

Desde o início dos confrontos, a ONU confirmou a morte de 549 civis, sendo 41 crianças. No entanto, as autoridades ucranianas garantem que os números são superiores aos informados.

Recentemente, um hospital infantil foi bombardeado na região de Mariupol deixando grávidas e crianças mortas e feridas no ataque.

