Noiva retira convite de seu pai, irmão e tio após ‘brincadeira’ com o noivo

Uma noiva precisou tomar medidas extremas depois que seus parentes decidiram “pregar uma peça” em seu noivo. Por conta da “brincadeira de mau gosto” ela decidiu proibir seu pai, irmão, primo e tio de comparecerem à celebração do casamento.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva explicou que seus parentes decidiram “pregar uma peça” em seu noivo, que é asmático. Para isso, eles esconderam seus medicamentos enquanto aproveitavam um acampamento entre família.

De forma anônima, a noiva buscou apoio no Reddit para compartilhar sua situação. Ela explicou que desde cedo sabe que sua família tem fama de gostar de “fazer brincadeiras provocativas”, mas sempre soube lidar com isso.

Apenas algum tempo depois de anunciar seu noivado, seus parentes decidiram que estava na hora de “testar o noivo para descobrir que tipo de pessoa ele é”, e começaram a incluí-lo nas “pegadinhas”.

“Eles o forçaram a jogar xadrez repetidas vezes, cortaram seus pneus para ver se ele mesmo iria trocar ou se iria pedir por ajuda. O colocaram em situações embaraçosas e questionaram suas opiniões sobre religião e assuntos polêmicos”, conta.

Para a noiva, eles passaram dos limites

Segundo ela, seu noivo é asmático e, por tal motivo, precisa sempre estar munido de um inalador em caso de alguma emergência médica.

Mesmo ela pedindo aos familiares que parassem com as “brincadeiras”, ela afirma que os homens de sua família continuaram e a “acusaram de estragar a diversão”. Tudo piorou quando eles voltaram de um acampamento de três dias no qual seu primo, irmão, pai e tio decidiram esconder o inalador do noivo com um “desafio”, fazendo ele retornar sozinho da viagem.

“Eu explodi com eles quando eles voltaram e meu primo ainda brincou perguntando se ‘o pequeno Timmy veio correndo pra mim’. Na hora eu decidi que não queria nenhum deles no meu casamento. Meu irmão surtou e disse que era uma brincadeira, meu pai disse que eles iam se desculpar, mas reforçaram que perderam o respeito que tinham pelo meu noivo”, conta.

Mesmo com a pressão da família, que agora inclui até mesmo sua mãe, ela se recusa a renovar os convites, o que a está fazendo colocar suas próprias decisões em dúvida.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em manter sua decisão. “Eu tenho asma. Isso não é uma brincadeira. Foram eles vendo se ele literalmente morreria. Roubar o inalador de alguém no deserto é tentar matar essa pessoa. Eles nem ficaram por perto para ajudar, e se ele tivesse um ataque, o que fariam?”.