Mãe e bebê resgatados após bombardeio morrem em decorrência dos ferimentos

Segundo autoridades russas, as tropas foram informadas de que o prédio do hospital era utilizado como base militar (Reprodução / Twitter)

Imagens de um bombardeio russo a um hospital infantil em Mariupol chocaram o mundo nos últimos dias. Informações recentes confirmaram que uma mãe e seu bebê morreram após serem retirados dos escombros do hospital.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o anúncio das mortes acontece no momento em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, acusa a Rússia de realizar um genocídio no país após o bombardeio que atingiu um hospital infantil na última quarta-feira (09).

Com as explosões, mulheres grávidas e crianças ficaram presas sob os escombros do prédio. Após dias de buscas, a equipe de resgate conseguiu localizar uma mãe e seu filho, que foram retirados com vida do local, mas devido a gravidade de seus ferimentos morreram alguns dias depois.

Segundo informações das autoridades ucranianas, ao menos 17 pessoas ficaram feridas no bombardeio, sendo que diversas mulheres em estágio avançado de gravidez foram retiradas do local.

Autoridades mundiais condenam o ataque

Diante da situação, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou o ataque como um ato “depravado”.

“Há poucas coisas mais depravadas do que atacar os vulneráveis e indefesos”, afirma Johnson.

Por sua vez, a Casa Branca afirma que o ataque foi uma “demonstração da força militar na perseguição de civis inocentes”, condenando fortemente a atuação das tropas russas.

De forma contrária, as autoridades russas afirmam que a alegação de que o local ainda era utilizado como um hospital infantil é falsa. Eles acusam os ucranianos de propagarem uma fake news, e insistem que no local em questão funcionava uma base militar, e, por tal motivo, um alvo “justo” em caso de guerra.

Em outra polêmica, a Embaixada Russa no Reino Unido acusou os ucranianos de utilizarem uma atriz para “encenar o papel de mulher grávida” no caso do atendado ao hospital infantil.

Uma das mulheres grávidas retiradas do local é a blogueira de moda Marianna Podgurskaya, que estava em estado avançado de gravidez e recentemente deu à luz uma menina, após ser resgatada em segurança do local do bombardeio.