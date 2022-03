Influenciadora expõe haters que falam sobre seu corpo

Cansada dos comentários ofensivos sobre seu corpo, uma influencer resolveu se vingar dos haters e expôs suas mensagens para seus 1,2 milhão de seguidores.

Karina Irby costuma postar fotos naturais no Instagram, com todos os seus “defeitos” físicos, como ela mesma se refere a eles, como forma de promover a positividade e o amor próprio nas redes sociais. Recentemente, ela mostrou algumas das mensagens que tem recebido, nas quais haters zombam de sua aparência ou a acusam de ganhar dinheiro com as inseguranças de outras pessoas.

“Você é uma porca que se beneficia das inseguranças das mulheres com excesso de peso”, escreveu uma pessoa na rede social. A influenciadora garantiu que recebe constantemente vários comentários desse tipo, apesar de sempre ter tentado promover positividade e amor próprio em sua conta. Karina expôs esse e outros comentários com uma selfie mostrando uma reação de surpresa. Alguns internautas até desejaram a morte dela.

“Esta é a minha vida nas redes sociais. Meu inbox está cheio de julgamento e abuso, suposições inventadas e bullying. Não estou postando isso para obter empatia de vocês. Eu estou bem. Mas, só na semana passada, eu soube de uma pessoa que cometeu suicídio devido ao bullying online”, escreveu a influenciadora em um de seus posts.

Karina também pediu às “milhares de pessoas” que estão sofrendo coisas semelhantes que “por favor, levantem a voz, procurem ajuda e tentem não levar a sério as palavras ofensivas”.

“Você não merece isso. Continuarei a nomear e envergonhar esses covardes, não apenas para mim, mas para mostrar aos outros que eles podem retomar o controle. Bullying NUNCA é bom”, finalizou a influenciadora.

Após a publicação, dezenas de seus seguidores demonstraram apoio e rejeitaram as mensagens ofensivas que ela recebeu, principalmente aqueles que diziam querer sua morte.